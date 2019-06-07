ISPARTA HALI PAZARI - NOSTALJİ VİDEO



Isparta'da 1960'lı ve 70'li yıllarda şehrin merkezinde bulunan Halı Sarayı'na kurulan halı pazarı.

Birçok kişi dokudukları Isparta Halısını satmak için veya halı satın almak için buraya gelirdi.



İşte Türkiye'nin bir zamanlar Halı Başkenti Isparta - Halı sarayı'ndan görüntüler...





