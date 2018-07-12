Özbekistanlılar Güller ve Lavantalar diyarı Isparta’da konuk edilecek

Özbekistanlılar Güller ve Lavantalar diyarı Isparta’da konuk edilecek
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Özbekistanlılar Güller ve Lavantalar diyarı Isparta’da konuk edilecek   
 
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, turizm imkânlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.  
 Özbekistan’ın 475 Bin nüfusuyla ikinci büyük şehri olan Nemengan’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazzakov Şevket Şakircanoviç ve beraberindeki 5 kişilik heyet Isparta’da ilk olarak Vali Şehmus Günaydın’la görüşecek. Ardından Isparta Belediyesi ve Isparta Sanayi ve Ticaret Odası’yla bir dizi görüşme gerçekleştirecek olan Özbek heyet, Nemengan-Isparta Kardeş Şehir Protokolü imzalayacak. 
  Özbekistan’ın çiçekler şehri mensupları, Güller ve Lavantalar Diyarı Isparta’yı inceleyecek 
  Özbekistan’da “Çiçekçiler Şehri” olarak bilinen Nemengan ili Büyükşehir Belediye Başkanı Şakircanoviç ve beraberindeki heyet, dünya gül yağı üretiminde lider konumdaki Isparta’da gül ve gül ürünleri üretimi ile ilgili incelemelerde bulunarak Isparta’nın tarihi ve turistik yerlerini de görme fırsatı bulacak. Isparta Valiliği koordinesinde ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü mihmandarlığında ağırlanacak heyet, çalışmalarının ardından kentten ülkelerine uğurlanacak. 
 
 Tanıtıma büyük katkı sunulması bekleniyor 
 Öte yandan, Isparta ve Nemengan arasında geliştirilecek bu işbirliğinin, yaklaşık 33 Milyon nüfusu olan Özekistan’da Isparta’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. 



İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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