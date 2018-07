Özbekistan’ın güller şehri olarak anılan Nemengan Belediye Başkanı Abdurazzakov Şevket Şakircanoviç ve beraberindeki heyet, gül şehri Isparta’da çeşitli incelemelerde bulundu.Özbekistan’ın ‘Çiçekler şehri’ olarak bilinen Nemengan Belediye Başkanı Abdurazzakov Şevket Şakircanoviç ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin ‘Güller ve Lavantalar Diyarı’ olarak bilinen Isparta’ya işbirliği ziyaretinde bulundu. Süleyman Demirel Havalimanında Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk ve ilgili kurum müdürleri ve sorumluları tarafından karşılanan heyet şehirde bir dizi incelemelerde bulundu. Ziyarette, Nemengan Belediye Başkanı Şakircanoviç ile birlikte başkan yardımcısı İminov Abdülhadi Muhiddinoviç, Nemengan Çiçekçiler Merkez Başkanı Corayev Atabek Turgunoviç ve İş Adamı Babahanov Giyasüddin Alimoviç de yer aldı.Nemengan Belediye Başkanı Abdurazzakov Şevket Şakircanoviç ve beraberindeki heyet program kapsamında Isparta Belediyesini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk tarafından ağırlanan misafirlere Isparta’ya, gül ve gül ürünleri ile ticaretine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.Belediyecilikte karşılıklı işbirliğini önemsediklerini ve Özbekistan ile Türkiye’nin ezelden buyana kardeş olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, “Özbekistan Nemengan Belediye Başkanımız, yardımcıları ve ticari heyetini belediyemizde ağırlamaktan son derece onur duyuyoruz. Bu ziyaretlerimizin, ileride oluşacak kardeşlik ve ticari işbirliğine vesile olmasını arzu ediyoruz. İlimiz ve Başkanımın görevli olduğu ilinde belediyecilikte yapabileceğimiz karşılıklı işbirliği ve bu tür çalışmaları önemsiyoruz” dedi.Ziyarette gül sektörü ve ürünlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Başkan Yardımcısı Şanlıtürk, Isparta’da belediye olarak uzun yıllardan buyana gül festivali düzenlendiğini ancak ilk kez bu yıl bunun fuarla taçlandırıldığını kaydetti.Özbekistan’ın özgürlüğünü tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu ve ezelden beri her iki ülkenin kardeş olduğuna değinen Abdurazzakov Şevket Şakircanoviç da, Özbekistan’da belediye başkanlığını yaptığı şehrin de Isparta gibi güller şehri olduğunu belirtti.Başkan Şakircanoviç, bu yıl 58.’sini gerçekleştirdikleri gül bayramından bahsederek, “Biz, şehrimizi güzelleştirmek için her yıl gül dikeriz. Biz gülü süs amacıyla kullanıyoruz ama asıl buraya geliş amacımız Isparta’da gülden yapılan her türlü üretimi öğrenmek ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak. Gül, bu konuda halkın refahını da artırıcı bir unsur olarak kabul edilir” dedi.Ziyaret sonrasında Özbek heyet, Isparta Belediyesinin gül, halı ve diğer kültürel konularda yaptığı çalışmalar ve hizmetleri yerinde görmek için gezi yaptı. Gezi kapsamında öncelikle gül ile ahşabın buluşturulduğu Oymacılık Sanat Merkezi ve ardından Gökçay Kavşağında bulunan Etnografya Müzesini gezen heyet eserlere hayran kaldı. Dede Korkut’un 12 hikayesinin yer aldığı üç boyutlu ahşap tabloları ve yine ahşap üzerine işlenen gül motifleri karşısında hayranlıklarını belirten Özbek Başkan Şakircanoviç, Etnografya Müzesinde de kilimleri yakından inceledi.İHA