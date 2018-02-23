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Oy verme sistemi sil baştan

Oy verme sistemi sil baştan
ISPARTA 0
böcüzade
Oy verme sistemi sil baştan

Seçimlerde kullanılan oy kabinleri, oy zarfları ve oy sandıkları konusunda yeni süreçte değişiklikler yapılacak.

AK Parti ve MHP’nin ortak imzası ile önceki gün TBMM Başkanlığına verilen seçim ittifaklarına ilişkin yasa teklifinde, 2019 seçimlerinde kullanılacak oy kabinleri, pusulanın koyulacağı zarflar ve oyların atıldığı sandıklarda da değişikliğe gidileceği öngörülüyor. Teklife göre, mahallî idare organları seçimlerindeki oy pusulaları ile Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde de oy pusulalarının aynı zarfa konulması öngörüldüğünden, oy sandıklarının üzerinde zarfların atılacağı açıklık da değiştirilecek. AK Parti kaynakları, özellikle yerel seçimlerdeki 3 ayrı pusulasının tek zarfa sığdırılması için zarfların boyutunun büyütüleceğini, bu durumda kabarık hâle gelecek zarfların mevcut seçim sandıklarının içine atılmasında sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çekti. Oy pusulalarının tek zarfta kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılırken, zarfların mevcut sandıklara sığıp sığmayacağının uygulamalı olarak test edildiği, mevcut sandıkların üzerindeki açıklığın yeni zarflar için yeterli olabileceği, ancak ileride yaşanacak problemlerin çözümü için YSK’ya yetki verildiği belirtildi.

Mevcut mevzuatta, oy verme kabinlerinin hafif metal profil üzerinde, sentetik kumaştan yaptırılacağı öngörülüyor. Yeni düzenlemede ise, bu zorunluluk kaldırılıyor. Bu maddenin gerekçesinde, “Oy verme kabinleri, belediyeler veya muhtarlıklar tarafından muhafaza edilmekte ve seçimlerde sandık kurullarınca kullanılmaktadır. Uygulamada metal profil ve sentetik kumaştan yapılan oy verme kabinlerinin muhafazasında güçlükler yaşanmaktadır. Saklama ve nakil esnasında oluşan hasarların tamirinin veya yeni kabinlerin temininin maliyetinin yüksek olması sebebiyle, kabinlerinin metal profil ve sentetik kumaştan yaptırılması zorunluluğu kaldırılmakta, YSK’ya ekonomik ve kullanışlı kabin yaptırma imkânı tanınmaktadır” denildi.

AK Parti kurmayları; 2019 seçimlerinde mevcut kabinlerin kullanılacağını, ancak hasarlı veya eksik sayıda olanların yerine karton malzemeden yapılacak kabinlerin kurulacağını dile getirdi. Edinilen bilgilere göre; yeni oy kabinleri yurtdışı seçmenler için YSK tarafından yaptırılan kabinler gibi olacak. Katlanabilir, maliyeti düşük ve taşınması kolay karton malzemeden üretilecek.



OYLARI TAKİBE TEDBİR

Seçim ittifaklarına ilişkin kanun teklifinde, özellikle Güneydoğu’da seçmenin üzerinde baskı oluşturulmamasına yönelik bir dizi tedbir alınıyor. Sandık ve seçim güvenliğinin sağlanması kapsamında, bazı sandıkların birleştirilmesi uygulamasına gidilecek. Ayrıca, bir binada oturan seçmenlerin farklı sandık bölgelerinde oy kullanabilmeleri imkânı getirilecek. AK Parti kurmayları bu düzenlemenin gerekçesini, “Özellikle bölgede, terör örgütünün vatandaşlar üzerindeki baskını kaldırmak için bu yola gidildi. Çünkü, bir binada oturanların oy kullandığı sandıktan çıkan sonuçlar takip edilerek, oradaki vatandaşa baskı ve tehdit unsuru olarak kullanılabiliyor. Aynı binadaki, seçmenlerin farklı sandıklara dağıtılması, verilen oyların takibini de önleyecek” şeklinde açıkladı. 

Türkiye Gazetesi
TÜRKİYE HABERLERİ
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