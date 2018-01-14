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OY KULLANMAK İÇİN ISPARTA'DAN ANTALYA'YA AMBULANS İLE GİTTİ

Isparta’dan Alanya’ya oyunu kullanmak için ambulansla geldi

OY KULLANMAK İÇİN ISPARTA'DAN ANTALYA'YA AMBULANS İLE GİTTİ
ISPARTA 0
böcüzade
Isparta’dan Alanya’ya oyunu kullanmak için ambulansla geldi

 Antalya’nın Alanya ilçesinde Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) seçimlerinde oda üyesi, tedavi gördüğü Isparta'daki hastaneden ambulansla gelerek oyunu kullandı.
ALESO'nun Olağan Genel Kurulu, Alanya Belediye Düğün Salonu’nda dün gerçekleşti. Mevcut başkan Nuri Demir’in yanı sıra Harun Gökçe, Duran Şimşek ve eski başkan Ahmet Sert’in aday olduğu seçimlerde kıyasıya mücadele ettiği seçimlerde ilginç bir olay yaşandı. Motosiklet kazası geçirmesi sonucu Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesinde ayağındaki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören oda üyesi Hasan Arık (48), seçimde oyunu kullanmak için ambulansla Alanya’ya geldi. Seçim gerçekleştiği salonun önüne kadar ambulansla gelen Arık, buradan sandığa kadar sedye yardımıyla arkadaşları tarafından taşınarak oyunu kullandı. Oyunu kullanan Arık, daha sonra tedavi gördüğü hastaneye aynı ambulansla götürüldü. Yaşanan bu olay diğer üyeler tarafından büyük takdir edildi. Seçimin kazananı ise mevcut Başkan Nuri Demir oldu.

ANTALYA (İHA) 







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