Bakan Kurum açıkladı: Otopark yönetmeliğiyle büyük değişiklik



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 15 Eylül’de yürürlüğe girecek otopark yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti. Valilik defterini imzalayan Kurum, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Otopark yönetmeliğinin yayınlandığını ve 15 Eylül’de yürürlüğe gireceğini dile getiren Kurum, “Bundan sonra yapacağımız tüm işlerde her daireye bir otopark yapacağız. Dolayısıyla şehrin merkezinde sokakları biraz daha rahatlatacağız. Sokak üzerinde değil, artık binaların altında otoparklarını her daireye bir otopark düşecek şekilde yapacağız. Yine önemli bir karar, ticari aks olan yerlerde konut alanı dahi olsa bu alanlarda hiçbir plan değişikliği yapılmaksızın hak sahibi isterse katlı bir otopark yapabiliyor. Dolayısıyla bu alanlarda da yine otopark ihtiyacının çözümünü plan değişikliği yapılmaksızın çözebileceğiz” dedi.



Tüm kamu alanlarında ilgili idarenin onayıyla yine otopark yapılabileceğini vurgulayan Kurum, “Otopark alanlarını mevcuttaki binaların ya da bahçelerin altına yapacağız. Yine şehir merkezlerindeki otopark ihtiyacı adına önemli bir çalışma olacak. Tüm ülke için mekansal stratejik plan hazırlıyoruz. Şehirlerin 1/100.000, 1/5.000, 1/25.000 ölçekli planlarını yeniden gözden geçiriyoruz. Bu planlara ilişkin bundan sonra yapılacak düzenlemelerde ’Park et devam et’ sistemini getiriyoruz. Toplu ulaşım noktalarında büyük otopark alanlarını, imar planlarında bırakılma zorunluluğunu getiriyoruz. Bu sayede insanlar toplu ulaşıma arabalarıyla gelecekler arabalarını park edecekler ve buradan toplu ulaşım ile şehir merkezine gidebilecekler. Şehir merkezine araba ile gelme ya da toplu ulaşıma gittiğinde arabayı nereye koyacağım kaygısını yaşamayacağız. Bu yönetmelik park ve meydanların altına da otopark yapabilme imkanını getiriyor. Bursa gibi büyük şehirlerimizin merkezlerindeki problemi tamamıyla aşabilecek bir düzenleme” diye konuştu.



Otoparkların yüzde 1’ini bisiklet alanı, yüzde 5’ini engelli park yeri, yüzde 2’sini de elektrikli araç için ayırmak zorunda olunacağını ifade eden Kurum, “Yönetmelik 15 Eylül’de yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce ruhsat başvurusu yapmış, ruhsat işlemi devam eden, imar durum belgesi almış başvuru sahiplerini ilgilendirmiyor. Onlar isterlerse eski yönetmelikten faydalanabiliyor ancak bu tarihten sonraki başvurular için bu yönetmelik geçerli olacak” ifadelerini kullandı.