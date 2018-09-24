Otomobilde ÖTV müjdesi! Resmen başladı

Otomobilde ÖTV müjdesi! Resmen başladı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Otomobilde ÖTV müjdesi! Resmen başladı
Cumhurbaşkanlığı otomobildeki ÖTV matrahı limitlerini yeniden belirledi. Bugünden geçerli düzenlemeyle 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti, vergisiz 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45, 120 bin liraya kadar olanlarda yüzde 50 oldu.


Kur ve faiz artışlarıyla son 2 aydır yüzde 50’nin üzerinde daralan otomotiv sektörünün uzun süredir beklediği müjdeli haber dün gece nihayet geldi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla otomobil vergisine konu olan ÖTV matrah (vergisiz çıplak fiyat) limitleri yeniden belirlendi ve sektör rahatlatıldı.

Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin liradan 70 bin liraya, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin liradan 120 bin liraya yükseltildi.

EN ALT LİMİT 120 BİN TL

- Bu kararla bugünden itibaren matrahı 70 bin TL’yi aşmayan otomobiller için ÖTV yüzde 45 olarak uygulanırken, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların ÖTV oranı ise yüzde 50 olacak. Matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı otomobillerde ise yüzde 60 ÖTV uygulanacak. Matrah limitlerinin artmasıyla ÖTV ve KDV dahil 120 bin TL değerindeki otomobiller en alt dilime, 212 bin 400 TL değerindeki otomobiller ise üst dilime girecek. Daha önce bu limitler 78 bin TL ile 141 bin TL arasındaydı. 141 bin TL’nin üzerindekiler yüzde 60’lık ÖTV dilimine giriyordu. Şimdi 1.6 litre ve altı motora sahip araçlardan sadece 212 bin 400 TL üzerindekiler yüzde 60’lık dilime girecek.

001

Bu da otomotiv sektörünün elini oldukça rahatlatacak.

002

BÜYÜK MOTORLAR DA DEĞİŞTİ

- Diğer taraftan matrah düzenlemesi sadece motor silindir hacmi 1600 cc ve altı için değil 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen araçlar için de yeniden düzenlendi. Buna göre bu segmentte matrah alt limiti 114 bin liradan, 85 bin liraya inerken, üst limit 170 bin TL oldu. Matrahı 85 bin TL’yi aşmayan otomobillerin ÖTV’si yüzde 45 olurken, 85 bin TL’yi aşıp 135 bin TL’yi aşmayan otomobillerin ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. Bu segmentte bir tek matrah değeri 170 bin TL’yi aşan otomobillerin ÖTV oranları yüzde 100 ve yüzde 110 olarak değişiyor. Bu sınıfta elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen araçlar için ÖTV matrahının limitleri normal motorlu araçlarla aynı olarak belirlendi.

- Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçenler için ise limitler 170 bin TL’yi aşmayanlar ve 170 bin TL’yi aşanlar olarak belirlendi. 170 bin TL’yi aşmayanların vergisi yüzde 100 ve 110 olurken, 170 bin TL’yi aşanların ise ÖTV oranı yüzde 160 olarak aynı kaldı.

KAYNAK: HÜRRİYET
 
 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bakan açıkladı! Yüzde 15 indirim yapılacak
Isparta'da bu yıl 630 bin ton elma rekoltesi beklentisi
Isparta’da süslü kadınlar bisiklet turu dikkat çekti
Otomobilde ÖTV müjdesi! Resmen başladı
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşte yeni BES planı
Memura 3 zam
Isparta'nın eşarp şal ve yazma merkezi Sare
IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018
Isparta'da domates üreticisinin fiyat tepkisi
Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...
Isparta'da onlarca taze balık türü tezgahlara doldu
SDÜ Hastanesi’nde kalp tamiri
Kendisine böbreği bağışlanan kişiye büyük vefa örneği
Isparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın etti
Isparta Valisi, Millet Vekilleri ve İl Protokolünden Oluşan Heyet Davraz Dağında İncelemelerde Bulundu
SDÜ’de eğitim başlıyor
Isparta'da öğrencilere 3.Yetenek Sınavı duyurusu
Başkan Günaydın, Gül Küçük Sanayi Sitesi’ndeki Aşure Günü’ne katıldı
İstifa eden tazminat alır mı? İşte yanıtı...
Isparta AK Parti’den aşure dağıtımı
Isparta Valisi Günaydın‘a fahri hemşehrilik verildi
Emniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayın
Isparta merkez ve köylerde elektrik kesintileri olacak
Isparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldı
''Aşure günü'' gerçekleşen mucizeler
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'
perde firmalarıISPARTA EŞARPısparta döner siparişISPARTA ÖĞRENCİ YURTLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Evlenene 24 maaşlık ödemeEvlenene 24 maaşlık ödeme17 Eylül 2018
Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” Başkan Günaydın: “Isparta en temiz ve kaliteli suyu Türkiye’de en ucuza içiyor” 19 Eylül 2018
Isparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın ettiIsparta'da öğrenciler nüfus müdürlüklerine akın etti22 Eylül 2018
Türkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyorTürkiye'nin ilk müstakil güreş kompleksi inşaatı Isparta'da yükseliyor18 Eylül 2018
Bakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildiBakanlık açıkladı! 22 yaş sınırı getirildi20 Eylül 2018
Isparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldıIsparta'da halk otobüsü sefer saatlerinde değişiklik yapıldı21 Eylül 2018
Isparta Senirkent’te şüpheli ölümIsparta Senirkent’te şüpheli ölüm17 Eylül 2018
IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 2018IYAŞ ÇEKİLİŞİ YAPILDI İŞTE TALİHLİ İSİMLER 201823 Eylül 2018
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı 18 Eylül 2018
“İŞ’TE ANNE PROJESİ”“İŞ’TE ANNE PROJESİ”20 Eylül 2018
Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...Son dakika! Isparta'da Trafik Kazası...22 Eylül 2018
Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!Isparta Şehir Hastanesi’nde Yeni Dönem!20 Eylül 2018
Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti Isparta'da Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti 20 Eylül 2018
Emekliye para iadesiEmekliye para iadesi18 Eylül 2018
Kıdem tazminatına zam yapıldıKıdem tazminatına zam yapıldı18 Eylül 2018
Isparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldıIsparta Eski devlet hastanesi binası saniyeler içinde tamamen yıkıldı20 Eylül 2018
Emniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayınEmniyet uyardı! Bu maili sakın tıklamayın21 Eylül 2018
Borcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdiBorcu olanlar dikkat! Uygulama devreye girdi19 Eylül 2018
Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu Isparta’da ruhsatsız silah operasyonu 20 Eylül 2018
Çünür Yenişehir’de asfalt hamlesi Çünür Yenişehir’de asfalt hamlesi 19 Eylül 2018