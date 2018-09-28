- Isparta’nın önemli eğitim kurumlarından IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nda, veli kaynaşma ve tanışma programı düzenlendi.Eğitimde adından sıkça söz ettiren IYAŞ Selçuklu Ortaokulu’nda, veliler arasında birlik ve beraberliğin en üst seviyeye çıkması için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Yıl boyunca yapmış olduğu özgün çalışmaların yanı sıra, öğrenci - veli ve eğitimci arasında bir köprü oluşturulmasını amaçlayan ortaokulda, 5. sınıf velileriyle tanışma ve kaynaşma etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamında bir araya gelen okul personeli ile veliler, birbirlerini yakından tanıma fırsatı bularak, arkadaş oldular.“Birlikten kuvvet doğar” düşüncesiyle hareket ettiklerini ve edeceklerini belirten okul yönetimi benzer uygulamalarla eğitimde kalitenin artırılması adına çalışmaları sürdüreceklerini iletti. Düzenlenen etkinlikten son derece memnun kaldıklarını ifade eden veliler, tanışma toplantısının verimli olduğunu ve devamının gelmesini istediklerini dile getirdiler.İHA