ISPARTA BALIKÇI

Orhangazili Muhtarlar Isparta'nın Eğirdir İlçesinde

Orhangazili Muhtarlar Isparta'nın Eğirdir İlçesinde
ISPARTA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
  - Orhangazili Muhtarlar Eğirdir'de   
 
 Bursa Orhangazi Muhtarları, Kaymakam Yalçın Yılmaz öncülüğünde Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ziyaretlerde bulundu.  
Orhangazili muhtarlar Kaymakam Yalçın Yılmaz öncülüğünde Eğirdir’e geldi. Muhtarlar ve Kaymakam Yılmaz, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı ile Belediye Başkanı Ömer Şengöl’ü ziyaret etti. 
Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, eski görev yeri olan Eğirdir’in tarihi yerlerini misafirlerine tanıttı. Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki muhtarlar Eğirdir’de Yeşilada, Hızırbey Camii, Dündar Bey Medresesi, Rüya Park'ı görme fırsatı buldular. 
 
Yöresel Ürünler Beğeni Aldı 
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı’nın ziyaretinin ardından Kaymakam Yalçın Yılmaz ve Muhtarlar Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ile görüştü. Başkan Şengöl, Kaymakam Yılmaz’ı ve muhtarları Eğirdir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, misafirlerine Elma tatlısı, Elma cipsi ikram etti. İlk defa Elma tatlısı ve elma cipsi yediklerini ifade eden muhtarlar yöresel ürünleri çok beğendiklerini söylediler. 
 
3 Yıl Sonra Makamına Çıktı 
Kaymakam Yalçın Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş’ı makamında ziyaret ettiler. 
 Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abdullah Akdaş, “Ben Şarkikaraağaç Kaymakamlığı yaparken Yalçın ağabeyimiz Eğirdir kaymakamıydı. Hayat o kadar hızlı ilerliyor ki yerler, makamlar, insanlar sürekli değişiyor. Bu da gösteriyor ki buralar kimseye baki değil. Biz de bir gün kalkacağız ve başka yere gideceğiz. Yalçın ağabeyimiz Eğirdir’de insanlığıyla, düzgünlüğüyle, adamlılığıyla her zaman anılıyor. Muhtarlarımız bize geldiğinde kendisinden bahsediyorlar. Ben meslektaşımızın bir ağabeyimizin böyle anılmasından mutluluk duyuyorum” dedi. 
 Kaymakam Yalçın Yılmaz da Eğirdir’de olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek; “Benim tayinim Orhangazi’ye çıktığında sizin de tayininiz Eğirdir’e çıkmıştı. Ben gözüm arkada gitmedim. Sizin gibi başarılı bir meslektaşımın Eğirdir'e gelmesi beni daha çok mutlu etti.”  
 
 Gaziler Derneği Ziyaret Edildi 
 Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ve Orhangazili muhtarlar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilciliği Gazi Hüseyin Koçaslan’ı da ziyaret ettiler. Gaziler Derneğinin Kaymakam Yalçın Yılmaz zamanında oluşturulduğunu ifade eden Koçaslan; “Kaymakamım bizleri onure ettiniz. Sizleri yeniden aramızda görmekten büyük mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı. 
 
AW565662-01AW565662-02AW565662-03AW565662-04AW565662-05AW565662-06AW565662-07


       İHA                                  
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama
Isparta’da mevsimin ilk karı Gölcük’e yağdı
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR
Evleneceklere devletten 65 bin TL
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek
Isparta’da Kış Güvenliği Toplantısı
Davraz’da kar kalınlığı yükseldi
Isparta'da araç yayaya çarptı
Abonelik alacaklarında yeni dönem
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı
Isparta'da Büst hırsızlığına bir tutuklama daha
ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ
Asgari ücret zammında yeni gelişme
Araç sahipleri dikkat! 10 bin lira zarar...
Borcu olanlar dikkat! Yeni sistem geliyor
Isparta'da ‘Sıfır Atık Projesi’
Isparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulama
Isparta'da yangın söndürme tatbikatı
Isparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'da
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen oldu
İTİMAT MOBİLYA'DAN YATAK KAMPANYASI
İlk teklif geldi! Asgari ücret için kritik gün!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimiIsparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimi05 Aralık 2018
ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ07 Aralık 2018
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyorKomisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor07 Aralık 2018
Travel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacakTravel Turkey İzmir'de Isparta ve Burdur'un tanıtımı yapılacak04 Aralık 2018
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı 07 Aralık 2018
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı 07 Aralık 2018
Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası Isparta - Burdur Karayolunda trafik kazası04 Aralık 2018
Isparta'da araç yayaya çarptıIsparta'da araç yayaya çarptı07 Aralık 2018
Abonelik alacaklarında yeni dönemAbonelik alacaklarında yeni dönem07 Aralık 2018
Isparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'daIsparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'da06 Aralık 2018
Asgari ücret zammında yeni gelişmeAsgari ücret zammında yeni gelişme07 Aralık 2018
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYORISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR08 Aralık 2018
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek08 Aralık 2018
Isparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulamaIsparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulama06 Aralık 2018
TÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya BurdurTÜİK son rakamları açıkladı Isparta Antalya Burdur04 Aralık 2018
Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecekGençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek06 Aralık 2018
Aranan şahıs yol kontrolünde uyuşturucu maddeyle yakalandı Aranan şahıs yol kontrolünde uyuşturucu maddeyle yakalandı 05 Aralık 2018
Evleneceklere devletten 65 bin TLEvleneceklere devletten 65 bin TL08 Aralık 2018
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldiDenizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi08 Aralık 2018
Isparta'da 9 büst çalan 3 şüpheliden 2’si yakalandı Isparta'da 9 büst çalan 3 şüpheliden 2’si yakalandı 05 Aralık 2018