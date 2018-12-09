Orhangazili Muhtarlar Eğirdir'de

Yöresel Ürünler Beğeni Aldı

3 Yıl Sonra Makamına Çıktı

Gaziler Derneği Ziyaret Edildi

Bursa Orhangazi Muhtarları, Kaymakam Yalçın Yılmaz öncülüğünde Isparta’nın Eğirdir ilçesinde ziyaretlerde bulundu.Orhangazili muhtarlar Kaymakam Yalçın Yılmaz öncülüğünde Eğirdir’e geldi. Muhtarlar ve Kaymakam Yılmaz, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı ile Belediye Başkanı Ömer Şengöl’ü ziyaret etti.Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, eski görev yeri olan Eğirdir’in tarihi yerlerini misafirlerine tanıttı. Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki muhtarlar Eğirdir’de Yeşilada, Hızırbey Camii, Dündar Bey Medresesi, Rüya Park'ı görme fırsatı buldular.Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı’nın ziyaretinin ardından Kaymakam Yalçın Yılmaz ve Muhtarlar Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ile görüştü. Başkan Şengöl, Kaymakam Yılmaz’ı ve muhtarları Eğirdir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, misafirlerine Elma tatlısı, Elma cipsi ikram etti. İlk defa Elma tatlısı ve elma cipsi yediklerini ifade eden muhtarlar yöresel ürünleri çok beğendiklerini söylediler.Kaymakam Yalçın Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş’ı makamında ziyaret ettiler.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Abdullah Akdaş, “Ben Şarkikaraağaç Kaymakamlığı yaparken Yalçın ağabeyimiz Eğirdir kaymakamıydı. Hayat o kadar hızlı ilerliyor ki yerler, makamlar, insanlar sürekli değişiyor. Bu da gösteriyor ki buralar kimseye baki değil. Biz de bir gün kalkacağız ve başka yere gideceğiz. Yalçın ağabeyimiz Eğirdir’de insanlığıyla, düzgünlüğüyle, adamlılığıyla her zaman anılıyor. Muhtarlarımız bize geldiğinde kendisinden bahsediyorlar. Ben meslektaşımızın bir ağabeyimizin böyle anılmasından mutluluk duyuyorum” dedi.Kaymakam Yalçın Yılmaz da Eğirdir’de olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek; “Benim tayinim Orhangazi’ye çıktığında sizin de tayininiz Eğirdir’e çıkmıştı. Ben gözüm arkada gitmedim. Sizin gibi başarılı bir meslektaşımın Eğirdir'e gelmesi beni daha çok mutlu etti.”Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz ve Orhangazili muhtarlar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilciliği Gazi Hüseyin Koçaslan’ı da ziyaret ettiler. Gaziler Derneğinin Kaymakam Yalçın Yılmaz zamanında oluşturulduğunu ifade eden Koçaslan; “Kaymakamım bizleri onure ettiniz. Sizleri yeniden aramızda görmekten büyük mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.İHA