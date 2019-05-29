BAYRAM AŞILVERİŞİ İÇİN HESAPLI ADRES ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBELERİ

Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası

Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü

Önder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57

Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı

Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)

Isparta'da şeker denilince ilk akla gelen firma Önder Şekerleme 5 şubesiyle ,bu bayramda da uygun fiyatlı ve kaliteli şeker reyonlarıyla sizlerle.Size en yakın Önder Şekerleme AVM şubelerine mutlaka uğrayın! Şeker,kolonya,temizlik ürünleri ve tüm bayramlık gıda ihtiyaçlarınızı tek bir noktadan alın..!Ayrıca toplu alışverişlerde eve kadar götürme hizmetide önder AVM şubelerinde...