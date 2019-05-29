Isparta'da şeker denilince ilk akla gelen firma Önder Şekerleme 5 şubesiyle ,bu bayramda da uygun fiyatlı ve kaliteli şeker reyonlarıyla sizlerle.
Size en yakın Önder Şekerleme AVM şubelerine mutlaka uğrayın! Şeker,kolonya,temizlik ürünleri ve tüm bayramlık gıda ihtiyaçlarınızı tek bir noktadan alın..!
Ayrıca toplu alışverişlerde eve kadar götürme hizmetide önder AVM şubelerinde...
İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
- Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
- Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
- Önder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57
- Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
- Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)