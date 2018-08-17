ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE SÜREKLİ İNDİRİM
Size en yakın Önder Şekerleme AVM şubelerine mutlaka uğrayın! Şeker,kolonya, ve tüm bayramlık gıda ihtiyaçlarınızı tek bir noktadan alın..!
Ayrıca toplu alışverişlerde eve kadar götürme hizmetide önder AVM şubelerinde...
İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
Önder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57
Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı