ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE SÜREKLİ İNDİRİM



Size en yakın Önder Şekerleme AVM şubelerine mutlaka uğrayın! Şeker,kolonya, ve tüm bayramlık gıda ihtiyaçlarınızı tek bir noktadan alın..!

Ayrıca toplu alışverişlerde eve kadar götürme hizmetide önder AVM şubelerinde...

: Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası

: Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü

Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57

Cuma Pazarı Kavşağı