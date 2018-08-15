Isparta'nın 60 yıllık firması Önder Şekerleme AVM sahibi Hasan Önder dolara meydan okudu.İşletme sahibi Hasan Önder yaptığı açıklamada şunları ifade etti;Önder ''Bizim dolarla işimiz yok tüm şubelerimizde fiyatlar eski fiyatlardan devam etmektedir. Ispartalı vatandaşlarımız tüm gıda ihtiyaçlarını ve bayram alışverişlerini şubelerimizden uygun fiyata yapabilirler. Zaten firmamızın sloganıda ucuzluğun adresi bu vesile ile herkesin mübarek Kurban Bayramını şimdiden kutluyor hayırlı olmasını temenni ediyorum''Dedi.Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkasıÖnder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami ÜstüÖnder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı