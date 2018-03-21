Merkez şube,Karaağaç Meydanlık şube,Kesikbaş şubesi ve şimdide Yedişehitler Cuma Pazarı Kavşağında 4. şubesi dualarla açıldı.



Mehteran ekibi mağaza açılışına gelen vatandaşlarımızı söylediği marşlarla çoşturdu.



Önder AVM'nin 4 . Şube açılışına Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve çok sayıda ıspartalı vatandaş katıldı.



Şube açılışı için hoca gecikince dua ve açılış konuşmasını belediye başkanı yaptı.



Ayrıca önder AVM'nin 4 şubesinine özel indirimleri duyan vatandaşlar mağaza reyonlarında yoğun bir kalabalık ve uzun kuyruklar oluşturdu.