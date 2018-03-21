ÖNDER ŞEKERLEME AVM 4. ŞUBESİ AÇILDI
Merkez şube,Karaağaç Meydanlık şube,Kesikbaş şubesi ve şimdide Yedişehitler Cuma Pazarı Kavşağında 4. şubesi dualarla açıldı.
Mehteran ekibi mağaza açılışına gelen vatandaşlarımızı söylediği marşlarla çoşturdu.
Önder AVM'nin 4 . Şube açılışına Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve çok sayıda ıspartalı vatandaş katıldı.
Şube açılışı için hoca gecikince dua ve açılış konuşmasını belediye başkanı yaptı.
Ayrıca önder AVM'nin 4 şubesinine özel indirimleri duyan vatandaşlar mağaza reyonlarında yoğun bir kalabalık ve uzun kuyruklar oluşturdu.