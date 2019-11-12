ÖNDER ŞEKERLEME AVM 3. ŞUBESİNİ YENİLEDİ

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI

İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ

Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası

Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü

Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü Önder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57 (Kesikbaş Mevkii)

: Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57 (Kesikbaş Mevkii) Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı

Cuma Pazarı Kavşağı Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)

Önder Şekerleme AVM Kesikbaş mevkiinde bulunan şubesinde vatandaşlara daha iyi bir hizmet sunmak için genişletme çalışmaları yaptı.Yenilenen yüzüyle Önder AVM'nin 3. şubesi 15 Kasım Cuma günü saat 14:00'da açılacaktır. Tüm Isparta Halkı davetlidir.30 Kasım 2019 tarihine kadar sürecek kampanyada Önder Şekerleme AVM'nin bir çok ürününde açılışa özel indirimler uygulanıyor.