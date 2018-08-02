- Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 2018 Türkçe Yaz Okulu (TYO) kapsamında 14 farklı ülkeden 23 öğrenci, Isparta Belediyesi’nin Elizi Mağazası’nı gezerek, el sanatları ve kültürel değerleri yakından tanıyarak, hediyelik eşya satın aldılar.Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) misafir edilen 2018 Türkçe Yaz Okulu öğrencileri, Isparta Belediyesi’nin Elizi Mağazasını ziyaret etti. Yurt dışında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüleri ve enstitü ile protokolü bulunan üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerinden oluşan katılımcıların yanı sıra Türkiye’yi ve Türkçeyi yakından tanımak isteyen çok sayıda öğrencinin ziyaret ettiği Elizi Mağazası büyük beğeni topladı.14 farklı ülkeden 23 öğrenci el işlerinin yapıldığı atölyeleri gezerek, yapılan çalışmaları yakından görme fırsatı elde etti. Elizi Mağazasını ziyaret eden misafir öğrenciler ülkelerine götürmek üzere hediyelik eşya aldı.Elizi Mağazasını ve atölyeleri gezen ve hayranlıklarını gizleyemeyen öğrenciler, “Her şey çok güzel ve özel, büyük bir emek var. Isparta çok güzel. Çok şanslıyız. Kumaşlar çok güzel, ipek. Bayanlar için bu eserler büyük önem taşıyor. Bizim ülkemize göre çok güzel, farklı. Görmediğimiz eserleri gördüm. Burada her şey bulunabilir. Güzel bir hayat kurabilmek için bayanların böyle güzel şeylerle başlaması lazım. Geçmişini yitiren, geleceğini bitirir derler. Burada geçmişi yansıtan çok güzel eserler var. Geçmişini bilmeyen, geleceğini kuramaz diye düşünüyorum. Böyle eserler olduğu müddetçe ülke hiçbir zaman yok olmaz ve o ülke dünyada daha da tanınır diye düşünüyorum. El sanatları Türklerde daha da önemliymiş. Ülkeme döndüğümde bu gördüklerimi anlatacağım. Burada büyük emekler verilmiş, tamamen el emeği. Herkes burada kendi yeteneklerini ortaya çıkarmış” dediler.İHA