Öğrencilerin Isparta'nın tarihi, kültürel, doğal ve sanatsal değerlerini tanımasını, keşfetmesini sağlamak gayesiyle başlatılan “Keşif Isparta” yolculuğuna devam ediyor.SDÜ’nün genç gezginleri, rotalarını bu hafta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı’na çevirdi. Mavi Sedir Ormanları’nın bol oksijenli havasında doğa ile iç içe bir hafta sonu geçiren öğrenciler, dağ evleri ve kamp sahalarının büyüleyici güzelliği ile tanışma imkanı yakaladı. Gezide öğrencileri Şarkikaraağaç Kaymakam Vekili Cuma Kılınç karşıladı. Öğrencilerimizle sohbet eden Kaymakam Kılınç, helva ve çay ikramında bulundu.Dağ evleri ve kamp sahaları bulunan Kızıldağ Milli Parkında, bin 840 metre yükseklikteki Büyüksivri Tepesi’ne tırmanarak doğa yürüyüşü yapılabilmektedir. Mavi sedir ormanlarının bol oksijen üretimi sayesinde milli parkın temiz havası, solunum yolları rahatsızlığı bulunanlar için uygundur. Milli parkın orman ağaçlarını başta sedir, ardıç, karaçam, köknar, meşe olmak üzere kavak, söğüt ve az miktarda ıhlamur oluşturur.