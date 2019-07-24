Öğrenci ve velilerden Başkan Başdeğirmen’e teşekkür

Öğrenci ve velilerden Başkan Başdeğirmen’e teşekkür
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
Öğrenci ve velilerden Başkan Başdeğirmen’e teşekkür
 
Isparta Belediyesi Oğuzata Eğitim Kursları, 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim görerek 2020 yılı yaz aylarında LGS ve YKS’ye girecek olan 8. ve 12.sınıf öğrencilerine yönelik vereceği ücretsiz kurslar öncesinde seviye tespit sınavı gerçekleştiriyor.
Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Oğuzata Eğitim Kurslarının bulunduğu Halı Sarayındaki dersliklerde ortaokullara yönelik gerçekleştirilen sınav iki oturumda yapıldı. Sabah saat 09.30 ve öğleden sonra 14.00’da yapılan 8.sınıflara yönelik Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Seviye Tespit Sınavına girmek için 488 öğrenci müracaat etti. 12.sınıflara yönelik Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Seviye Tespit Sınavı ise perşembe günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek ve bu sınavlara müracaat sayısı ise 378 oldu.
Ücretsiz olarak kursların verildiği, bunun yanında kurslarda kullanılacak olan tüm kitaplarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldığı kurslar ve gerçekleştirilen sınavlarla ilgili olarak bilgiler veren Oğuzata Eğitim Kursları Sorumlusu ve Eğitim Danışmanı Mevlüt Çelik, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda derslik sayılarının arttırılarak yenilendiğini, ekipman ihtiyaçlarının tamamlanarak modern bir eğitim yuvası haline getirildiğini söyledi. Çelik, “Daha çok gencimize bu hizmeti verebilmek için 500 olan kapasitemiz 700’e çıkarılmıştır” dedi.
Oğuzata Eğitim Kurumu olarak bundan sonraki süreçte de her şeyi daha da güzelleştirerek, geliştirerek, gençlere hizmet vermeyi, bu hizmetleri artırmayı, gelişimi sürdürmeye devam edeceklerini kaydeden Mevlüt Çelik, “Liselere Geçiş Sınavı ile ilgili seviye tespit sınavımızı gerçekleştirdik. 488 öğrencimiz sınav için müracaat etti ve sınavlar sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi. Gönül isterdi ki, müracaat eden tüm öğrencilerimizi buraya dahil edebilelim. Toplam 500 kişi olan öğrenci kapasitemizi 700’e çıkarmamıza rağmen gelen talepleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu taleplerin tamamını karşılama noktasında çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu sınavı yapmak ve başarılı olan öğrencilerimizi bu kursa almak zorundayız” dedi.
Sınavın eşit şartlarda gözetmenler eşliğinde yapıldığını kaydeden Çelik, perşembe günü de yine iki oturum halinde YKS’nin yapılacağını kaydederek, “Biz geleceğimize ve gençliğimize ne kadar hizmet etsek, ne kadar yatırım yapsak azdır. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in bize verdiği talimatlar, çizdiği rota doğrultusunda ne yapmamız gerekiyorsa gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden yapacağız” ifadesinde bulundu.
Oğuzata Eğitim Kurslarının tamamen ücretsiz olduğunu bu kurslar esnasında kitap, soru bankası ve diğer yardımcı kitapların da ücretsiz olarak verildiğini hatırlatan Çelik “Kursumuz sadece eğitim anlamında ücretsiz değil, aynı zamanda sınav ihtiyaçları olan kitaplar da ücretsiz karşılanıyor” derken, sınav başarı oranının artırılması ve ilk etapta yüzde 90’lara ulaştırma hedeflerinde olduklarını belirtti. Çelik ayrıca kurs öğretmenlerini de gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Isparta Belediyesi
 
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