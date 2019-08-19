Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Isparta’nın sahip olduğu kültürel, tarihi ve turizm değerlerinin bilinirliğinin arttırılması, geniş kitlelere duyurulması, ulusal düzeyde farkındalığın artırılması, kırsal kesimdeki turizmin canlandırılması, fotoğraf sanatının ilimizde geliştirilmesi hedefleriyle “4 Mevsim Isparta” Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledi. “Mevsimlerle Isparta’yı öne çıkaran en iyi fotoğrafı çek” sloganıyla gerçekleştirilecek yarışmaya katılım Sayısal (Dijital) kategoride ‘Isparta’da İlkbahar’, ‘Isparta’da Yaz’, ‘Isparta’da Sonbahar’ ve ‘Isparta’da Kış’ bölümlerinde gerçekleştirilecektir.
Son başvuru tarihi 10 Haziran 2020 olan “4 Mevsim Isparta” Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın
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