Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Isparta’nın sahip olduğu kültürel, tarihi ve turizm değerlerinin bilinirliğinin arttırılması, geniş kitlelere duyurulması, ulusal düzeyde farkındalığın artırılması, kırsal kesimdeki turizmin canlandırılması, fotoğraf sanatının ilimizde geliştirilmesi hedefleriyleTurizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenledi. “Mevsimlerle Isparta’yı öne çıkaran en iyi fotoğrafı çek” sloganıyla gerçekleştirilecek yarışmaya katılım Sayısal (Dijital) kategoridevebölümlerinde gerçekleştirilecektir.olan “4 Mevsim Isparta” Turizm Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın