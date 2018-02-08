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Oda–Borsa’dan Zeytin Dalı Harekâtına Destek Açıklaması

Ahmet Adar GTİ AŞ Genel Kurulu Toplantısına Katıldı

Oda–Borsa’dan Zeytin Dalı Harekâtına Destek Açıklaması
ISPARTA
G.Tarihi: 08.02.2018 18:55
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böcüzade
ISPARTA TİCARET BORSASI BASIN BÜLTENİ

365 Oda–Borsa’dan Zeytin Dalı Harekâtına Destek Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ona bağlı 365 oda ve borsa, ortak bir açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdi. Toplantıya, Isparta Ticaret Borsamızı temsilen i Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar'a hazır bulundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu evsahipliğinde biraraya gelen oda ve borsaların Harekata ilişkin açıklaması şöyle:
 
"Türkiye'de iş alemini temsil eden Oda ve Borsa camiası olarak bu ortak açıklamayı yapıyoruz.

Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin başlattığı Zeytin Dalı harekâtının, haklı ve meşru olduğuna inanıyor ve destekliyoruz.

 Bu harekâtın, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi, hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için olduğunu görüyoruz.
 Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamızı kimse beklemesin.

 Bölge, terör örgütlerinden temizlenerek, huzur, güven ve barış ortamı yeniden tesis edilmelidir.

 Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtıyla devam eden operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.

Yurtdışında muhataplarımızı ve tüm küresel iş örgütlerini de, teröre karşı ortak duruş sergileme yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.
 
TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak milletimizin, devletimizin yanındayız.

 Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, huzurunu bozma niyetinde olanların da karşısındayız.

Bizler ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız.

Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim.

Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim.

 Türkiye iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.

 Hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun."

(07.02.2018)



Ahmet Adar GTİ AŞ Genel Kurulu Toplantısına Katıldı

Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) AŞ Genel Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar iştirak etti.
 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada GTİ'nin gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.
 
"Niyet hayırsa, akıbet hayır olur" diyen Hisarcıklıoğlu, 2005 yılında bu işe hayırlı niyetle başladıklarını vurgulayarak, Türkiye'nin dış ticaretinin yarısının kara gümrük kapılarından yapıldığını ama yıllarca Gümrük kapılarına yatırım yapılmadığı için, kötü koşullardan dolayı bir sürü problem çıktığını ve ek maliyetlere neden olduğunu söyledi.
 
Bu sıkıntıyı üyelerini çektiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Sınır kapılarındaki güvenlik sorunlarından dolayı bütün Türkiye çekiyordu. O dönemde hükümetimize dedik ki, 'verin biz yapalım'. Onlar da bu camiaya güvenip verdiler. Biz bu işi hayal edip yola çıktığımızda 137 Oda ve Borsamız bizi anladı, bu işe emek ve gönül verdi. Yine kültürümüzde bir söz var: 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır' Bu birlik-beraberlik olunca bereket de geldi" dedi.
 
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir proje olmadığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, "Çok açık söylüyorum GTİ A.Ş bugün Türkiye'nin en önemli değerlerinden, en çarpıcı başarı hikayelerinden biridir. Her şeyden önce bu başarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının vizyonunun ve birlikten doğan gücümüzün eseridir. Sizin eseriniz. Bir araya geldiğimizde neler kazanabileceğimizin, ülkemize neleri kazandırabileceğimizin en somut göstergesidir" şeklinde konuştu.
 
GTİ AŞ.'nin bugün kamu-özel sektör işbirliğinin en başarılı örneği haline geldiğini belirten TOBB Başkanı, sadece Türkiye'de değil, dünyada örnek proje haline geldiğini söyledi.
 
Hisarcıklıoğlu, Birleşmiş Milletler'in de bu projeyi bütün dünyaya gösterdiğini, 'Gümrüklerinizi güvenli ve hızlı hale getireceksiniz Türkiye gibi yapın, TOBB gibi yapın' dediklerini aktardı.
 
Bu kapsamda bölge ülkeleri ile çalışmaya başladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "İşte Türkiye'nin edindiği bu tecrübe ve oluşturduğu örnek modeli, İpek yolu üzerindeki ülkelere uygulayabilirsek, o zaman kazanan biz olacağız, coğrafyamız olacak. Şimdi bu amaçla bölge ülkelerinin gümrük kapılarının modernizasyonu noktasında da önemli bir noktaya geldik. İran ve Orta Asya ülkelerinde bu konuda çalışmaya başladık. İnşallah hep birlikte bunu da başaracağız" dedi

.(06.02.2018)




 
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