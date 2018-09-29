Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeli Dr. Mustafa CEYLAN tarafından hazırlanan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’na teklif edilen “Nesilleri Tükenmeden Tanıyorum ve Koruyorum: Tıbbi Sülükler” adlı doğa eğitimi projesi başladı.Proje uzmanları olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA, Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Naim SAĞLAM, Kayseri Şehir Hastanesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümünden Dr. Mustafa Öner KÜÇÜK’ün katılım sağladığı proje doğada ve laboratuvarda yürütülen çeşitli etkinliklerle devam etmektedir. Projede 10 farklı kurumdan yerli ve yabancı 3 uzman, 9 eğitmen, 11 rehber, bir konuşmacı ve katılımcı olarak Eğirdir Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki 30 öğrenci ve 6 öğretmen yer almaktadır.Katılımcıların tıbbi sülükleri çok yönlü olarak öğrenmeleri, değerlendirmeleri ve farkındalık gelişimi hedefiyle projenin ilk gününde proje ekibi ve katılımcılar tanışarak, enstitü tanıtımı ve sülüklerle ilgili temel bilgi aktarımı yapıldı. İkinci gün, tıbbi sülük türlerinin dünya üzerinde dağılımları, ticaretleri, ekonomik değerleri, doğadan toplanmaları, kontrollü koşullarda üretimleri ve sağlık alanında kullanımları hususlarında konu uzmanları tarafından bilgi aktarımı gerçekleştirildi. Çarşamba günü sülüklerin beslenmesi ve özel bir klinikte sülük uygulaması, Perşembe günü sülüklerin laboratuvar ortamında üretim süreçleri uygulamalı olarak işlendikten sonra Cuma günü sülük ve sülük kozalarının doğadan toplanması ve laboratuvarda yetiştirilen sülüklerin doğaya bırakılması etkinlikleri yapıldı.Proje Çapalı Gölü, Çivril Gölü, Eber Gölü ve Karamık Göllerinde tıbbi sülüklerin yaşadığı habitatlarda yürütülmekte olan çeşitli etkinlik ve incelemelerle devam etmektedir. 11 Ekim 2018 tarihindeki kapanış töreni ile proje sona erecektir.SAREM