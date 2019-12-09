İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 2015 yılında hayata geçirdiğiprojesi kapsamında Narkotik Eğitim Tırı, madde kullanımı önlemek konusunda farkındalık yaratmak amacıyla İlimize gelecektir.Narkotik Eğitim Tırında uyuşturucu maddelerin içerisindeki kimyasallar, madde kullanımına bağlı olarak vücutta meydana gelen değişimler ve ebeveynler için madde kullanımının belirtilerinin yer aldığı uygulamalar bulunduğu, Narkotik Eğitim Tırına monte edilmiş uygulama ekranları aracılığıyla tırı ziyaret eden katılımcılara; uyuşturucu maddelerin insanlara fiziksel ve ruhsal olarak ne gibi zararlar verdiği, uyuşturucu kullanan insanların yüzlerinde ne gibi değişiklikler olduğu, yıllar içerisinde uyuşturucu kullanımına bağlı olarak kalpte ve diğer organlarda ne gibi değişimler olduğu ile ilgili tırda görevli uzman personeller tarafından bilgilendirme yapılmaktadır.Madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlara dikkat çekmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yola çıkan Narkotik Eğitim Tırıtarihlerinde saat:arasında, İlimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında (Isparta Valiliği Önü) bulunacak olup, lise çağında olan öğrencilerimize ve tüm vatandaşlarımıza açıktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.