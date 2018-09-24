- MHP Isparta İl Başkanı olarak atanan Nail Bayram, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüşerek yetki belgesini aldı.Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın telefonla MHP İl Başkanı olarak atandığını bildirdiği Nail Bayram, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına giderek yetki belgesini aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nail Bayram’a yeni görevinde başarılar dilerken yeni yönetimin başta Isparta olmak üzere tüm Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.MHP İl Başkanı Nail Bayram, “MHP gibi tarihi şan ve şerefle dolu, şehitlerimizin ve gazilerimizin büyük bir özveri ile kurup, yeşertip, büyüttüğü bu partimizde İl Başkanı olarak layık görülmemden dolayı gururlu ve mutluyum.Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin emir ve görüşleri doğrultusunda Türk milletine hizmet etme şerefine nail olduk. Allah utandırmasın” şeklinde konuştu.Ziya Gür, İbrahim Sünlü, Hüsamettin Uysal, Uğur Dikmen, Bayram Ersoy, Mehmet Gökaslan, Mahmut Çulcu, İsmail Alp, Feyyaz Dede, Mustafa Baykam, Ahmet Türk, Hüseyin Ata, Mevlüt Turan, Metin Kaya, İkram Ceyhan, Şükrü Culus, Soner Köse, M. Ali Köroğlu, Davut Aykan, Murat Çelebi, Fatih Dikmen, Alaattin Gülver, Hakan Bayram, Özcan Karaaslan, Ali İhsan Dağılmaz, Canan İntaş, Nuray Topözlü, Dudu Kılıç, Nesibe Katırcı, Fatma Cigalı, Halise Aslan, Serap Özkahraman, Yıldırım Görgülü, Ramazan Tünel, Teoman Bardak.İHA