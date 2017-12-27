ISPARTA DİJİTÜRK SERVİSİisparta bilgisayar tamiri

Müjde! Hepsine ikramiye Verilecek

Müjde! Hepsine ikramiye Verilecek
ISPARTA
G.Tarihi: 27.12.2017 11:50
0
böcüzade

Taşerona 4 bin 628 lira ikramiye

Kamuda kadroya geçecek 450 bin işçi, 2018’de 52 günlük ikramiyeye kavuşacak.



 

Kamuda kadroya geçecek 450 bin işçi, 2018’de 52 günlük ikramiyeye kavuşacak. 4 taksitle ödenecek ikramiye brüt 4 bin 628 lira olarak hesaplanırken, bu tutar asgari ücretteki artışla yükselecek.

Taşerona kadro düzenlemesi 1 milyonu aşkın işçiyi sevindirirken, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve 4D'li olacak 450 bin işçi ikramiyeye kavuşacak. 4 taksitte ödenecek yıllık 52 günlük ikramiye brüt 4 bin 628 lira olarak hesaplanırken, bu tutar asgari ücretteki artışla yükselecek.

90 GÜN SÜRE VAR

Kamu kadrosuna geçecek olan taşeron çalışanlar için 2018 itibariyle başlayacak ikramiye uygulamasında, çalışanların ortalama maaşı 1.5 asgari ücret olarak hesaplanıyor. O da bugünkü rakamlara göre, net 2 bin 100 lira gibi bir rakama denk geliyor. Taşeron çalışanlara bu hesaplar doğrultusunda, brüt günlük 89 lira üzerinden 52 günlük ikramiye ödemesi yapılacak. Tüm yıl toplamı ise çalışan başına 4 bin 628 lira olacak. Asgari ücret 1 Ocak'ta artacağı için bu tutar da yükselecek. Taşeron düzenlemesinde kapsam dışında kalan KİT'lerdeki 50 bin işçinin de kadroya alınması için Türk-İş yetkilileri Başbakan Binali Yıldırım'dan destek isterken; Devlet Personel Başkanlığı, geçici işçilerin sözleşmeli personel statüsüne alınmasına ilişkin ayrıntıları netleştirdi. Buna göre, geçici işçiler 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde bulundukları kurumlarda sözleşmeli personel statüsüne atanacak. Geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuru alınmayacak ve sınav yapılmayacak. Geçici personel, tahsis edildiği teşkilat ve birimde geçici personel olarak yürüttüğü hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam edecek şekilde sözleşmeli olacak. Bu kapsamdaki personel yaşlılık, malullük aylığı hak almaya kazanıncaya kadar sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek.
 
1 MİLYONU GEÇİYOR
 
Kamu (Kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, SGK) 450 BİN
 
Kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlar 20 BİN
 
Kamuda 12 aydan kısa süreli çalışan işçilerde çalışan alt işveren işçileri 50 BİN
 
İl özel idareleri, belediyeler 450 BİN
 
Mevsimlik işçiler hakkındaki düzenleme 23 BİN
 
4C'den 4B'ye geçiş düzenlemesi 27 BİN. 

Türkiye Haberleri
Yazdır
dr pizzaISPARTA BALIKÇI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Araç sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta kaldırılıyor
Müjde! Hepsine ikramiye Verilecek
1 Ocak'ta başlıyor! Artık eve de gönderilecek
Atlasjet kazasıyla ilgili bomba iddia
Asgari ücretle ilgili yeni öneri
​Araç Kanala Uçtu: 1 Ölü, 5 Yaralı
ISPARTA'DA O ÖĞRENCİLERE YEMEKHANE!
ISPARTA'DA YILIN SON MUHTARLAR TOPLANTISI YAPILDI
Isparta'da Kaçak İçki Denetimi Yapıldı
ISPARTA'DA 'SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ' BÜLTENİ
ISPARTA TİCARET BORSASI (ITB) HABERLERİ
ISPARTA İL JANDARMA 2017 YILI FAALİYET RAPORUNU AÇIKLADI
Kredi kartı kullananlar dikkat! 5 gün kaldı
TÜRKİYE BANKA HABERLERİ
Bakan açıkladı! İyiye 25 kötüye 111 TL zam
Türkiye Asgari Ücret Haberleri
Plaka ve ruhsatta yeni dönem başlıyor
ISPARTA MİMARLAR ODASI BAŞKANI BELLİ OLDU
ISPARTA'DAKİ ARAÇ SAHİPLERİ BU HABERE DİKKAT!
BAŞBAKAN YILDIRIM’DAN BİLGİÇ’E TEŞEKKÜR
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
BUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİ
Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?Bir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?
ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARI
ISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİ
Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...Angelina Jolie'ye benzemek istedi ama...
'Dağların aslanları' ansızın vuruyorDoğunun 'Kapadokya'sıBUZ ŞÖLENİ MEST ETTİBir kelebeğin doğuşunu gördünüz mü?ISPARTA SÜMER HALI FABRİKASI FOTOĞRAFLARIISPARTA'NIN AZ BİLİNEN GİZLİ GÜZELLİKLERİAngelina Jolie'ye benzemek istedi ama...
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİ20 Aralık 2017
ISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKINISPARTA GÖLCÜK BU YOLDAN DAHA YAKIN22 Aralık 2017
KHK'ya girdi! O ilçe taşınıyorKHK'ya girdi! O ilçe taşınıyor25 Aralık 2017
ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...ŞANSLI İL ISPARTA YİNE KAZANDIRDI...20 Aralık 2017
ISPARTA HABERLERİ -EVİNDE ÖLÜ BULUNDUISPARTA HABERLERİ -EVİNDE ÖLÜ BULUNDU24 Aralık 2017
Plaka ve ruhsatta yeni dönem başlıyorPlaka ve ruhsatta yeni dönem başlıyor25 Aralık 2017
HER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEKHER ÇALIŞANA 13 BİN TL VERİLECEK22 Aralık 2017
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI ISPARTA'DA GÖREVDEN İHRAÇ EDİLEN İSİMLERRESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI ISPARTA'DA GÖREVDEN İHRAÇ EDİLEN İSİMLER24 Aralık 2017
SON DAKİKA ISPARTA HABERLERİ OTOBÜS DEVRİLDİSON DAKİKA ISPARTA HABERLERİ OTOBÜS DEVRİLDİ24 Aralık 2017
Yürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyorYürürlüğe girdi! Başarılı olana kadro geliyor23 Aralık 2017
ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDUISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU23 Aralık 2017
ARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABERARAÇ SAHİPLERİNE GÜZEL HABER22 Aralık 2017
KAZADA YARALANAN İSİMLER BELLİ OLDUKAZADA YARALANAN İSİMLER BELLİ OLDU24 Aralık 2017
ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DAKİ MEMURLAR BU HABERE DİKKAT!21 Aralık 2017
Bakan açıkladı! İyiye 25 kötüye 111 TL zamBakan açıkladı! İyiye 25 kötüye 111 TL zam26 Aralık 2017
Türk mühendisler çözümü buldu!Türk mühendisler çözümü buldu!24 Aralık 2017
​Araç Kanala Uçtu: 1 Ölü, 5 Yaralı​Araç Kanala Uçtu: 1 Ölü, 5 Yaralı26 Aralık 2017
ISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDIISPARTA'DA DOLANDIRICI SUÇÜSTÜ YAKALANDI22 Aralık 2017
ISPARTA'DA YAYIN YAPAN O GAZETELER KAPATILDI ISPARTA'DA YAYIN YAPAN O GAZETELER KAPATILDI 24 Aralık 2017
ISPARTA'DA DUYAN KOŞTU! BURADA TÜM ÜRÜNLER YOK PARASINA!ISPARTA'DA DUYAN KOŞTU! BURADA TÜM ÜRÜNLER YOK PARASINA!24 Aralık 2017