Muhsin Yazıcıoğlu SDÜ’de Anıldı

Üniversitemiz Milli Kültür Topluluğu, 10 yıl önce hayatını kaybeden siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu’nu “Bir Medeniyet Tasavvuru Muhsin Yazıcıoğlu“ konulu etkinlik ile andı.Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Gazeteci Yazar Hakkı Öznur konuşmacı olarak katıldı. 10 yıl geçse de Muhsin Yazıcıoğlu’nu kaybetmenin hüznünü derinden hissettiğini söyleyen Öznur, Yazıcıoğlu’nu görmeyen, tanımayan insanların bile onu tanımışçasına sevdiğini dile getirdi.Hakkı Öznur sözlerinin devamında “Sadece Anadolu coğrafyasında değil Türk ve İslam dünyasında da saygı gören bir devlet adamı olan Muhsin Yazıcıoğlu, şehit düştüğü zaman sadece Anadolu coğrafyası ağlamadı; Türk ve İslam dünyası da ağladı. Türkiye, Yazıcıoğlu’nu çok sevdi, yokluğunu derinden hissetti.” dedi.