MSB acı haberi duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu

TARSUS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BİR AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:Suriye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse'nin acı haberi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.Kayseri 1'inci Komando Tugayı personeli olan ve Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse, kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu. Köse'nin şehit haberi askeri yetkililer tarafından Mersin'in Tarsus ilçesi Taşobası köyündeki ailesine bildirildi. Baba Hacı ile anne Songül Köse, çocuklarının şehadet haberi ile yıkıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye ziyaretine geldi. Şehit Köse'nin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriyenin Resulayn ilçesinde akşam saatlerinde TSK'nın kontrol noktası yakınlarında teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık’ın şehadet haberi Gaziantep'in Beykent Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Baba Mustafa Yanık ile anne Halise Yanık, oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden öğrendi. Şehadet haberini alan Yanık çifti gözyaşı döktü. Şehit haberinin duyulması üzerine çok sayıda vatandaş, Yanık ailesinin evine geldi. Şehidin evi ile sokağına Türk bayrakları asıldı.1 ay önce nişanlandığı ve yakın zamanda evleneceği öğrenilen şehit Erol Yanık’ın cenazesinin yarın ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.