MİNİKLER HEM BAHARIN HEM DE

PARKIN TADINI DOYASIYA ÇIKARDILAR



Isparta’ya bahar aylarının gelmesiyle birlikte park ve bahçeler şenlenmeye başladı. Yine bunun yanı sıra okulların haziran ayında kapanmasına yaklaşılan şu günlerde okul öğrencileri şehrin değişik yerlerinde bulunan park ve mesirelik alanlara akın ediyor.

Isparta Belediyesinin şehrin her noktasında her biri ayrı özelliklere sahip olan parklar inşa etmesinin ardından okullardaki öğrenciler de bu parkları en iyi şekilde kullanıyor. Ana sınıfı öğrencileri özellikle içerisinde oyun parkının bulunduğu parkları tercih ediyor. Son olarak da Zübeyde Hanım İlkokulu Anasınıfı öğrencileri beraberinde öğretmen ve diğer sorumlular ile birlikte Gaziler Parkında güzel vakit geçirmenin tadını yaşadı. Yeşillikler ve binlerce gülün arasında güzel vakit geçiren, oyunlar oynayan ve çocuk oyun parkını kullanan miniklerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Ana sınıfında öğrencileri bulunan ve güne katılan veliler, çocuklarının hem güzel bir gün geçirmesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, böylesi güzel parkların yapılmasını sağlayan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. Veliler, “Zübeyde Hanım İlkokulu Anasınıfı öğrencilerimizle bugün buradayız. Gaziler Parkı bizim favorimiz, hemen her gün geliyoruz. Böylesi parkların çoğalmasını istiyoruz, çocuklarımız güzel günler geçiriyor. Buna vesile olan başkanımıza teşekkür ederiz. İnternet ve bilgisayar oyunlarından çocuklarımızın uzak kalmaları için parklar önemli bir aktivite merkezi. Çocuklarımız telefon, tablet ve elektronik eşyalardan uzaklaşmalı, bu parklar da bunlara vesile oluyor” görüşlerinde bulundular.





