Minik öğrenciler ateş savaşçılarını ziyaret etti

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün misafirleri Güneykent Yunus Emre İlkokulunun minik öğrencileri oldu. Öğrenciler, ateş savaşçıları olarak bilinen itfaiyecilerle bir arya geldi.İtfaiye Müdürü Halil Açar tarafından ağırlanan öğrencilere itfaiye çalışmaları, kullanılan malzemeler ve diğer hususlarda bilgiler verildi. Açar, “Minik öğrencilerimizin bizleri ziyareti mutlu etti, kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza bilgiler verdik, kendilerine bir şeyler öğretebildiysek ne mutlu bizlere. Ateş savaşçılarını, kahramanlarını tanıdılar” dedi.Çocuklara meslekleri tanıttıklarını söyleyen Güneykent Yunus Emre İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Sevda Döner de, “Gece, gündüz zor şartlarda görev yapan ateş savaşçılarımızı tanımak istedik. Çalışma alanlarını gördük” şeklinde konuştu.Öğrenciler de itfaiye de yaptıkları gezi ile önemli bilgiler elde ettiklerini söylediler.