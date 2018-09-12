Minik kızın Isparta’daki odası boş kaldı

Minik kızın Isparta’daki odası boş kaldı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Gözyaşlarıyla babasından ayrılmak istemeyen küçük kızın odası boş kaldı   
  - Ayrılan çiftin arasındaki velayet sorunu yüzünden gözyaşlarına boğulan çocuğun babası İHA’ya konuştu   
  - İHA o çocuğun odasını görüntüledi, babasıyla görüştü   
 
 - Isparta’da 15 günlükken annesi ile babası fiilen ayrılan ve babasının ailesiyle büyüyen D.N.K.’nın velayetinin tedbiren annesine verilmesiyle Isparta’daki odası boş kaldı.   
  Temmuz ayında devam eden velayet davası sürecinde mahkeme tarafından velayeti tedbiren anneye verildikten sonra babası Gökhan Köse, Tekirdağ Çorlu’daki kızını görmeye gitti. Bu sırada kızının bacağındaki izi fark etmesi üzerine hastaneye giderek, annesi tarafından darp edildiği beyanıyla rapor alınması sonrasında tedbiren velayeti kendisine verilen Gökhan Köse, Isparta’ya geldikten sonra yaklaşık 25 gün yanında kalan kızının polis tarafından alındığı sırada çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu. 
  Küçük kızın kaldığı evdeki odasında baba Gökhan Köse ile görüşen İHA ekipleri, şu an velayeti tedbiren tekrar annesine verilen kızın boş kalan odasını görüntüleyerek, baba ile röportaj yaptı. 
 
  "Bir suçlu gibi kızımı karakolda görmeye gittim” 
  Yaşananların görüntülerinin medyada yer alması sonrasında kendisinin hayli üzgün olduğunu belirterek yaklaşık 7,5 yıl boyunca kızına hem annelik hem de babalık yapmasına rağmen böyle bir durumla karşı karşıya olmaktan dolayı üzüldüğünü dile getiren baba Gökhan Köse, yaptığı tüm fedakarlıklara rağmen mahkemenin çocuğunu kendisine vermediğini söyledi. 
  ‘Bir suçlu gibi kızımı karakolda görmeye gittim’ diyen baba Köse, Tekirdağ Çorlu’ya gittiğinde yaşadıklarını ve sonrasında Isparta’ya döndükten sonra o görüntünün çekildiği günü anlattı. 
 
  Cep telefonu ile görüntülenen o akşamı ve sonrasını böyle anlattı 
  O akşam kızıyla birlikte komşularında misafirliğe gittiklerini anlatan Köse, kızının yorgunluk sebebiyle uyuyakaldığı sırada o gece polisin anne talebiyle kendi evlerine, oradan da bulundukları eve geldiğini söyledi. 
  Sonrasında yaşananların bir komşuları tarafından görüntülendiğini ifade eden Köse, bu görüntülerin medyada yer almasının kendini ve ailesini çok üzdüğünü ancak yaşananların o görüntülerden oluştuğunu kaydetti. 
  O akşam kendileriyle, polis, avukatlar ve savcının yaptığı görüşme sonrasında kızının tekrar kendisinde kaldığını ancak sonrasında açılan davayla mahkeme tarafından yeniden tedbiren anneye verildiğini ifade eden Köse, duygu dolu anlar yaşadı. 
  Köse ayrıca, kızını annesinden getirdiği süreçte savcılık kararıyla velayetinin tedbiren kendisine verilmesine rağmen kızını buraya getirdiği için ‘Çocuk kaçırma’ gibi bir suçla itham edildiğini ve 3 gün zorlama hapsi cezası aldığını belirtti. 
 
  “Onun yeri benim yanım” 
  Kızının geçen pazartesi verilen yargı kararıyla tedbiren velayetinin yeniden annesine geçtiğini duygu yüklü şekilde paylaşan Köse, “Geçen Pazartesi günü 12.00’de gitti, şu an yok. Çok kötü bir durum. Ben büyüttüm onu. O, hastalandığında ben götürdüm hastaneye, alerjisi çıktığında, ateşlendiğinde sabahlara kadar ben ilgilendim. Biz imkansızlıklar içinde büyüdük ama bir baba olarak fedakarlıklarımın üst seviyesinde bir fedakarlık yaptığımı düşünüyorum. Şu an kızımın nerede olduğunu bilmiyorum. Onun yeri benim yanım” dedi. 
 
  "Şu an onun olmaması büyük bir boşluk” 
  Kızına sahiplendirdiği ve adını halası ile birlikte koyduğu Köpük isimli bir köpeklerinin de bulunduğunu ve şu an kızının onu çok özlediğini ifade eden Köse, odasında oturduğu kızı için, “Elimden geleni yapıyordum ama şu an onun olmaması büyük bir boşluk. Kızımın istemediği bir yerde olması da büyük bir tedirginlik maalesef” diye konuştu. 
  Köse son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına seslenerek, kendisinin ve kızının mağduriyetinin ivedilikle giderilmesini, çocuğunun büyüyüp yetiştiği yerde hayatına devam etmesi adına yardım istedi. 
 
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İHA                 
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