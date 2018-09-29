Milyonları ilgilendiriyor! O paralara garanti geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! O paralara garanti geliyor
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Milyonları ilgilendiriyor! O paralara garanti geliyor
Yeni Ekonomi Programı çalışma hayatında önemli değişiklikleri içerirken tazminat sorununu da çözüme kavuşturacak. Burada sendikaların tutumu çok önemli

Türkiye'de çalışma hayatında yaşanan en büyük sorun kıdem tazminatı olarak görünüyor. Çünkü iş mahkemelerindeki dosyaların neredeyse yüzde 90'ı ya tazminat ya da işe geri dönüş ile ilgili.

Şimdi konu arabuluculara gittiği için daha hızlı çözüme kavuşuyor.
Ancak yine yüzde 90'ları bulan bir oranda insanlar kıdem tazminatlarını alamıyor.
Hem şartlar ağır hem de işverenlerin böyle bir kaynağı yok.

ÇALIŞANLAR AÇISINDAN
Öncelikle 1 yılı doldurmayan bir çalışan kıdem tazminatı alamıyor. İşverenler bunu 11 ay sonunda giriş çıkış yaparak aşıyor. Yine kaç yıl çalışırsa çalışsın kendi isteği ile ayrılan belli şartlar dışında tazminat alamıyor. Tazminatı hak ederek ayrılsa bile işveren ödemiyor, mahkemeler de uzun sürdüğü için davayı da umursamıyor.

İŞVEREN AÇISINDAN
Faruk Erdem'in haberine göre, Hiçbir kuruluşun, ki buna büyük holdingler de dahil kıdem tazminat fonu diye bir kaynağı yok. Çalışanları işten çıkartacakları zaman varsa paraları ödüyorlar.Yoksa ödemeyip mahkeme sonucu bekliyorlar.

Çünkü yıl içinde bir kaynak olarak tazminata ayırmıyorlar.
Özellikle küçük firmalarda birkaç çalışan işten çıkartılırsa, tazminatları ödemek için sermayeden yeniyor.

PEKİ ÇÖZÜM NE?
Çözüm için birkaç yıl önce kıdem tazminat fonu gündeme gelmişti. Ancak tüm tarafların bir araya gelip anlaşması gerekiyordu. Sisteme göre işletmeler her ay belli bir miktar parayı bu fona koyacak böylece her çalışanın kendi fonunda parası birikecekti. Yani tazminatı garanti olacak işletmelerde ağır yükten kurtulacaktı.
Nedense özellikle sendikalar mevcut düzenin değişmesini istemediler ve karşı çıktılar.

ŞİMDİ NE OLACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nda "Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir" ifadesi kullanıldı. Üç yıllık dönemde çalışanların, işverenlerin ve kamunun bir araya geleceği bir mutabakatla kıdem tazminatı sorunu çözülecek. Umarız bu kez statükocular değil çalışanlar kazanır. Sendikalar da kendi çıkarlarını değil bu büyük sorunun sürdürülemez problemin çözümüne katkıda bulunurlar.

NASIL OLMALI?
Kıdem tazminat fonunda çalışanlar açısından birkaç önemli nokta bulunuyor. Öncelikle şu ana kadar birikmiş tazminatların korunması gerekiyor. Yani kazanılmış haklara dokunulmamalı.

Ayrıca şu anda 1 yıl için 30 günlük brüt ücret tazminat olarak ödeniyor. Bundan da geri adım atılmamalı. Yani mevcut haklardan geriye gidilmemeli. Bunun dışında tazminata garanti gelmesi, işten kendi isteği ile ayrılanın da tazminat alacak olması, iş değiştirdiğinde tazminatı taşıyabilmesi gibi olumlu yanları bulunuyor.
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