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Isparta yaş pasta siparişi

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilecek. Zam oranlarındaki farklılık kaldırılacak. Yaşlı ve bakıma muhtaç emeklinin maaşı ‘ekstra ödemeyle’ artacak.

aklaşık 12 milyon emeklinin daha fazla maaş alarak daha iyi şartlarda yaşaması için arayışlar devam ediyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla ücretlerde iyileştirmeler yaşandı. Ancak bunlara ilaveten yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu sıralar masada olan 3 ayrı formülle, emekli maaşları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi hedefleniyor. 

700 LİRALIK ARTIŞ 

Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşı 988 lira. Hazırlıkları devam eden yeni tasarıya göre en düşük emekli maaşı o yıl için uygulanan asgari ücretle eşitlenecek. Diğer maaşlar bunun üzerinde belirlenecek. Böylece düşük maaş alanların gelirinde 600- 700 lirayı bulan artış yapılabilecek. Bu yıl için asgari ücret bin 603 lira olarak uygulanıyor. 

FARK KALDIRILACAK   

Emekli aylıklarını iyileştirmek için ikinci formül zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi, ancak gerek emeklilik hesaplamaları gerek zam yöntemleri hala farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor. 

MAAŞLARA YAŞ AYARI 

Üçüncü olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları yükselecek. Konuyla ilgili çalışmanın bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında bin 100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde  2 bin 200 lira maaş verilebilecek.

TEMMUZ ZAMMI EN AZ YÜZDE 7

Emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını ilk 6 aylık enflasyon belirlerken, Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahminler yüzde 7.27'lik orana işaret ediyor. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın önceki gün açıklanan anketinde de haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 0.82 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Kesin oran 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak.Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına 68 ile 325 lira arasında artış sağlayacak.

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