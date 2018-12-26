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Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
ISPARTA
G.Tarihi: 26.12.2018 10:31
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Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
2019 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesiyle, askerlikten doğum borçlanmasına, yurtdışı borçlanmadan GSS primine kadar birçok konuda gelecek yıl ödenecek tutarlar da netleşti. 18 ay askerlik borçlanmasını en düşük primden yatıranların maliyeti 3 bin lira artarak 14 bin 731 liraya çıkacak.

Gelecek yıl uygulanacak brüt asgari ücret yüzde 26 oranında artırılarak 2 bin 29.50 liradan 2 bin 558 liraya, net asgari ücret de bin 603 liradan 2 bin 20 liraya çıkartıldı. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlikte birçok ödeme ve cezalar asgari ücrete göre belirleniyor. Sosyal  Güvenlik Kurumu’na (SGK) borçlanma yapmak isteyenler bu yıl 1 gün için en düşük 21.65, en yüksek 162.36 TL üzerinden prim ödeyebiliyor. Gelecek yıl günlük en düşük borçlanma maliyeti 27.28 TL’ye, en yüksek borçlanma maliyeti de 204.64 TL’ye ulaşacak.

 
18 AY ASKERLİK BORÇLANMASININ MALİYETİ 14 BİNİ AŞACAK

En çok borçlanma er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen askerlik süreleri için yapılıyor. Askerlik borçlanmasına yoğun ilgi olmasının en önemli sebebi ise özellikle işe girmeden önce askerlik yapılmışsa, borçlanma suretiyle işe başlama tarihinin öne çekilmesi ve bu sayede daha erken emeklilik imkânı sağlaması. En düşük prim üzerinden yapılan bir yıllık askerlik borçlanmasının maliyeti 3 bin liradan fazla artarak 11 bin 691 liradan 14 bin 731 liraya yükselecek.

DOĞUM BORÇLANMASI MALİYETİ ÇOCUK BAŞINA 4 BİN 53 TL ARTACAK

Doğumdan sonra işsiz kalan ya da ücretsiz izne ayrılan işçi, memur, esnaf statüsündeki kadınların her çocuk için 2 yıl olmak üzere 3 çocuk için toplam 6 yıla kadar borçlanma olanağı bulunuyor. Bir çocuk için 720 gün borçlanmanın maliyeti 4 bin 53 TL artarak 15 bin 588 liradan 19 bin 641 liraya yükselecek. Doğum borçlanması maliyeti 2 çocukta 31 bin 176 liradan 39 bin 283 liraya, 3 çocukta ise 46 bin 764 liradan 58 bin 925 liraya çıkacak.

GURBETÇİ KADIN 30 BİN TL DAHA FAZLA ÖDEYECEK

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı ev kadınları ile erkek işçilere, çalışmadıkları süreler için borçlanma yapmak suretiyle emeklilik hakkı sağlanıyor. 15 yıl, yani 5400 gün borçlanma yapmak isteyen gurbetçi ev kadını bu yıl 116 bin 910 lira prim öderken, gelecek yıl maliyeti 30 bin lira artarak 147 bin 312 lira olacak.

CEZALAR ARTACAK

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve usule uygun şekilde vermeyenler hakkında her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanıyor. Bu yıl 2 bin 29.50 TL olan aylık ceza gelecek yıl 2 bin 558 TL’ye çıkacak.

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme tarafından veya denetim elemanlarınca tespit edilmesi durumunda uygulanan ceza da 4 bin 59 liradan 5 bin 116 liraya çıkacak.

AYLIK GSS PRİMİ YENİ YILDA 76.74 TL

Sigortalı bir işte çalışmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatını taşımayanlar, genel sağlık sigortası (GSS) primlerini kendileri ödüyor. Aylık GSS prim tutarı bu yıl 60.89 TL düzeyinde iken, gelecek yıl bu rakam 76.74 TL’ye çıkacak.

GELİR TESTİNDE AVANTAJ SAĞLIYOR

Asgari ücrette yüksek artış yapılan yıllar GSS primi gibi ödemelerden kurtulmak ya da evde bakım ve 65 yaş aylığından yararlanmak isteyenler için ise yeni bir fırsat yaratıyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri limite yakın olanlar, bir önceki testin üzerinden 6 ay geçmiş olması koşuluyla yeni yılda tekrar gelir testi yaptırabilirler.

Örneğin, bu yıl hane içinde fert başına düşen geliri 676.50 TL’nin altında olanların GSS primini devlet karşılıyor. Ancak, girdiği testte gelir 680 lira çıktığı için bu haktan yararlanamayanlar gelecek yıl tekrar teste girdiğinde, bu kez hanedeki fert başına gelirin 852.67 TL’nin altında olması yeterli kabul edilecek.

Engellilerin evde bakımı ve 65 yaş aylığı için yaptığı başvuru reddedilenlerin de yeniden başvurduklarında aylık bağlatma imkânları ortaya çıkabilir.
 
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KAYNAK: HABERTÜRK
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