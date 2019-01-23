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Milyonları ilgilendiriyor! 180 TL'ye yükseldi

Milyonları ilgilendiriyor! 180 TL'ye yükseldi
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Milyonları ilgilendiriyor! 180 TL'ye yükseldi
Yeni yıl ile birlikte sosyal güvenlik ile ilgili birçok hak ve yükümlülük de değişti. 2019 yılında 4/a ve 4/b statüsündeki sigortalılar ile hak sahiplerine ödenecek emzirme ödeneği ile cenaze ödeneği artırıldı. 2019’da emzirme ödeneği 180, cenaze ödeneği 716 TL olacak. Primini kendi ödeyenler geçen yıl bir ay için 25 günlük prim ödemesi yaparken, bu yıl 26 gün üzerinden prim ödeyecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu, farklı sigortalıların 2019 yılında ödeyeceği prim tutarları ile bazı işlemlerde uygulanacak tutarları bir genelge ile duyurdu. Genelgede, geçici iş göremezlik gelirinden emzirme ve cenaze yardımlarına, yurt dışında çalışan işçilerden gündelikçilerin ödeyeceği prim tutarına kadar 2019 yılında geçerli olacak rakamlar belirlendi.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK MAAŞLARI

İş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortaları kapsamında geçici iş göremezlik maaşı alanlar asgari ücret artışından etkileniyor. 1 Ocak 2019 tarihinden önce bağlanmış bulunan geçici iş göremezlik ödenekleri yeni asgari ücretin 3'te 2'sinin altında kalanların, istirahatlı bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri günlük 85.28 lira üzerinden hesaplanacak. Bir aylık geçici iş göremezlik ödeneği 2 bin 558 liranın altında olamayacak.

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödenekleri ise asgari ücretin yarısı olan bin 279 lira olacak. Geçen yıl bağlanan ve istirahatı devam edenlerden yeni asgari ücretin üzerinde olan geçici iş göremezlik ücretleri ise değişmeyecek.

YENİ EMZİRME VE CENAZE ÖDENEKLERİ

4/a ve 4/b sigortalısı kadınlar ile eşi çalışmayan erkeklere yeni doğan çocuk için yapılan bir defalık emzirme ödeneği 149 liradan 180 liraya çıkartıldı.

Cenaze ödeneği ise 595 liradan 716 liraya yükseltildi. Cenaze ödeneği, ölen sigortalı ve emeklilerin yakınlarına veriliyor.

PRİME ESAS KAZANÇTAN İNDİRİLEBİLECEK TUTARLAR

2019 yılında 4/a sigortalıların prime esas kazançlarından muaf tutulacak tutarlar da değişti. Buna göre, bu yıl günlük 5.12 TL’ye kadar olan yemek parası, aylık 51.17 TL çocuk yardımı ve 255.84 TL tutarındaki aile yardımı, prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

STAJYER VE KURSİYER PRİMLERİ

Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okumakta iken staja tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde 50’si üzerinden hesaplanıyor. Bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları 2019 yılı boyunca günlük 42.64 Tl, aylık bin 279.20 Tl olarak kabul edilecek.

Staj yapan üniversite öğrencileri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve Türkiye İş Kurumu’nun düzenlediği kurslara katılanların sigorta primleri 2019 yılında günlük 85.28 TL kazanç üzerinden ödenecek.

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER

Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde çalıştırılmak üzere Türk müteahhitlerince götürülen işçiler için asgari ücretin en fazla üç katına kadar kazanç üzerinden prim ödeniyor. Bunların aylık kazanç üst sınırı 6 bin 88 liradan 7 bin 675 liraya çıkartıldı. Bunun üzerindeki ücretler için prim ödenmeyecek. Buna bağlı olarak, çalışırken normalde daha yüksek ücret alanlar, emsallerine göre daha düşük emekli aylığı almak zorunda kalacak.

GÜNDELİKÇİLERİN SİGORTASI

Birden fazla işverene bağlı olarak ayda on günden az çalışanlar, tarım orman işlerinde hizmet  akdiyle çalışanlar ile ticari taksi, dolmuş gibi şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ve sanatçılar primlerinin tamamını kendileri ödüyorlar veya eksik günlerini tamamlıyorlar. 


Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar bu yıl günlük 1.71 TL, 9 gün için de 15.39 TL iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecekler.
Ev hizmetlerinde hiçbir işverenin yanında 10 gün ve üzeri çalışamayanlar, primlerini kendileri yatırabiliyor. Bunların 2019 yılında ödeyecekleri prim tutarı aylık 818 TL olacak.

PRİMİNİ KENDİLERİ ÖDEYENLER 26 GÜN ÜZERİNDEN ÖDEME YAPACAK

Primini kendileri ödemekte olanlar geçen yıl 25 gün üzerinden prim ödüyorlardı. Bu sene ödeyecekleri prim tutarı 26 güne çıkartıldı. 


Buna göre, tarım orman işçileri bu yıl her ay en düşük 765 lira prim ödeyecekler. 
Şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile sanatçılar ise aylık 720 lira prim ödeyecekler. Bu gruptakiler, arzu ederlerse işsizliğe karşı kendilerini sigortalamak isteyebiliyorlar. İşsizlik sigortası primini de ödemek isteyenler 2019 yılında aylık 787 lira prim yatıracaklar.


2925 sayılı kanuna tabi tarım sigortalıları ise bu yıl aylık 416 lira prim ödeyecekler. 

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR

4/b kapsa  mında isteğe bağlı sigortalılar, genel sağlık sigortası primi dahil bu yıl aylık 818 lira prim yatıracaklar. 
Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları genel sağlık sigortası (GSS) hizmetlerinden yararlanmak için bu yıl aylık 614 lira prim ödeyecekler.

GSS PRİMLERİ

Herhangi bir işte çalışmayan ve GSS primini kendileri ödemek zorunda olanların ödeyecekleri aylık prim tutarı 60.89 TL’den 76.75 TL’ye çıktı.

STAJYER AVUKATLAR

Avukatlık stajı yapanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından bu yıl ödenecek GSS primi, 122 TL’den 153 TL’ye yükseltildi.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR

4857 sayılı İş Kanunu’na göre kısmi süreli çalışanlar eksik prim günlerini 30 güne tamamlayabiliyorlar. Bunların eksik prim günleri için 1 Ocak 2012 tarihinden sonra GSS primi ödenmesi gerekmiyor. Ancak, 2011 yılı ve öncesine ait GSS prim borçları varsa, bu haktan yararlanamıyorlar. Kısmi süreli çalışanlar eksik günlerini tamamlamak için günlük 27 lira üzerinden prim ödeyecekler. GSS prim borcu bulunmayanlar ise 2012’den sonraki süreler için günlük 17 lira üzerinden borçlanma yapabilecekler.

KAYNAK: HABERTÜRK
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