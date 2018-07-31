Milyonları ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

Başvurusu bu gece saat 23:59'da sona erecek olan yeniden yapılandırmada süre 27 Ağustos 2018'e uzatıldı.



Yeniden yapılandırma başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos'a kadar uzatıldı.



Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin onyedinci fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.



BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: BU SON FIRSAT



Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılandırmanın son fırsat olduğunu yeni bir yapılandırmanın öngörülmediğini belirtildi. Bakanlık şu ana kadar yapılandırılan tutarın 45,3 milyar TL'ye ulaştığını da açıkladı.



BORCU OLANA BÜYÜK KOLAYLIKLAR



18.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla mükelleflerimize, başta vergi borçları olmak üzere kamuya ait borçların (motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi borçları dâhil) yapılandırılarak ödenmesinde kaçırılmaması gereken çok önemli kolaylıklar sunuluyor.



İşte o kolaylıklar:



• 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarının gecikme faizi ve zamlarında Yİ- ÜFE oranında güncelleme,



• Peşin ödemelerde;



- Yİ-ÜFE tutarından %90 İNDİRİM,



- Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %25 İNDİRİM,



• Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi durumunda ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;



- Yİ-ÜFE tutarından %50 İNDİRİM,



- Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 İNDİRİM,



• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,



• Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,



• Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması,



• İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,



• Eczanelerde cezasız faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,



• Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet,



• İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,



• Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,



• Yapılandırılan borçların, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödenmesi,





• Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi



gibi imkanlar getirilmiştir.



• 7143 sayılı Kanunun getirdiği kolaylıklardan yararlanmak için son başvuru tarihi 27 AĞUSTOS 2018 (bu tarih dâhil)



• Matrah ve vergi artırımında bulunmak, işletme ve stok kayıtlarının düzeltilmesi için son başvuru 31 AĞUSTOS 2018



*6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçların kalan taksitlerin tamamının, ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarlarının %90 indirimli olarak ödenebilmesi imkanı getirilmiştir.

