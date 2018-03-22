Isparta yaş pasta siparişiisparta bilgisayar servisi

Milyonları ilgilendiren ayar!Maaşlar 30 TL artacak

Milyonları ilgilendiren ayar!Maaşlar 30 TL artacak
ISPARTA
G.Tarihi: 22.03.2018 17:40
0
Isparta Düğün Salonları

Milyonları ilgilendiren ayar!Maaşlar 300 TL artacak

Emekli maaşları arasındaki farkı artıran ‘karma hesap sistemi’ rafa kaldırılacak. Tek bir hesaplamaya geçilmesi gündemde. Bu şekilde, yeni emekli olacaklara bağlanacak maaş yükselecek.

 

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplanma sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplanma sisteminin getirilmesi gündemde.   

MAKAS KAPANACAK  

Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 860 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.   

TEK ÇATI, İKİ SİSTEM  

Emekliler ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor. 

BİRİ 1.485, DİĞERİ 936 TL  

Üç farklı hesabın ortaya çıkardığı durumu anlamak için taban maaşlardaki farka bakmak yeterli. Taban maaş emekliliği hak edenlere bağlanan en düşük maaş demek. 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük aylığı bin 485 lira. Bu aylık 2000-2008 arası için bin 165 lira, 2008 sonrası için 936 lira. 9000 gün prim ödeyen Bağ-Kur’lunun taban maaşı ise bin 330 lira.  

300 LİRALIK ARTIŞ OLUR  

Emekliler, 550 lirayı aşan maaş farkının kapatılması çağrısında bulundu. Bir milyondan fazla üyesi olan Emekliler Derneği’nin Başkanı Kazım Ergün,  sorunun çözümü için  şöyle bir öneri getirdi: “Mesela 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35’ten yüzde 60’a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da yüzde 100’ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur.

KAYNAKGÜNEŞ
TÜRKİYE HABERLERİ
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yıldırım: Afrin Harekatının kaderini değiştirdiler
Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...
​BAŞKAN GÜNAYDIN: HAK ve HAKKI VERMEK ÖNEMLİDİR
ISPARTA'YA ​BAHAR GELDİ, ÇÜNÜR YENİŞEHİR ASFALTA KAVUŞUYOR
6 milyon asgari ücretlinin maaşı artık...
Konut desteği artıyor
Isparta'da Kadınlara özel proje
Aksu'da 500 fidan toprakla buluştu
Isparta’da fidan dikim etkinliği
Milyonları ilgilendiren ayar!Maaşlar 30 TL artacak
Meteorolojiden Isparta için fırtına uyarısı
Isparta’daki kesikbaş davasında Yargıtay'dan yeni karar!
Isparta’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
​Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi
Milyonlarca kişiye müjde! Meclis'te kabul edildi
Isparta’da FETÖ Operasyonu! 5 kişi tutuklandı
ISPARTA'DAKİ İŞLETMELER BU HABERE DİKKAT!
Isparta’da Nevruz kutlaması haberi
Isparta’da uyuşturucu operasyonu...
Milyonlarca kişiye müjde! 400 lira verilecek
ÖNDER ŞEKERLEME AVM 4. ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI
Halk Oyunları grup yarışması Eğirdir'de gerçekleşecek
Eğirdir protokolünden huzurevine ziyaret
SGK'ya başvuran alıyor! Eksik prime toplu para
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın KahramanlarıZeytin Dalı Harekatı'nın Kahramanları
Yaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!Yaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!
Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!
Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
Zeytin Dalı Harekatı'nın KahramanlarıYaptığı sistemle 2 yılda 2 milyon kazandı!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliği
isparta perdeISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

İşe giriş tarihine göre emeklilik tarihiİşe giriş tarihine göre emeklilik tarihi19 Mart 2018
ISPARTA'DA ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR TESCİLLENDİISPARTA'DA ASIRLIK ANIT AĞAÇLAR TESCİLLENDİ16 Mart 2018
Bunu yapanın hesabına devlet 30 bin TL yatırıyorBunu yapanın hesabına devlet 30 bin TL yatırıyor19 Mart 2018
Şeker hastasına emeklilik hakkıŞeker hastasına emeklilik hakkı19 Mart 2018
SGK'ya bildirmeyen yandı! Ağır cezası varSGK'ya bildirmeyen yandı! Ağır cezası var17 Mart 2018
ÖNDER ŞEKERLEME AVM YENİ ŞUBE AÇIYORÖNDER ŞEKERLEME AVM YENİ ŞUBE AÇIYOR19 Mart 2018
Isparta'daki Taşeron işçiler bu habere dikkat!Isparta'daki Taşeron işçiler bu habere dikkat!16 Mart 2018
Altında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyorAltında büyük fırsat! 26 Mart'ta başlıyor19 Mart 2018
Ev sahipleri dikkat! Son 1 haftaEv sahipleri dikkat! Son 1 hafta19 Mart 2018
Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi Isparta’daki trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi 20 Mart 2018
Tüm annelere 149 lira ödemeTüm annelere 149 lira ödeme20 Mart 2018
Isparta'da bu bölgelerde su kesintisi olacak!Isparta'da bu bölgelerde su kesintisi olacak!19 Mart 2018
Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı Isparta’da trafik kazası: 1 yaralı17 Mart 2018
Bakanlıktan yeni taşeron genelgesiBakanlıktan yeni taşeron genelgesi19 Mart 2018
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ16 Mart 2018
Büyük tehlike! Giderek yayılıyorlarBüyük tehlike! Giderek yayılıyorlar19 Mart 2018
SGK'ya başvuran alıyor! Eksik prime toplu paraSGK'ya başvuran alıyor! Eksik prime toplu para21 Mart 2018
İNSUYU MAĞARASI ZİYARETE AÇILDIİNSUYU MAĞARASI ZİYARETE AÇILDI20 Mart 2018
Başbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesiBaşbakan Yıldırım imzaladı! Memurluk müjdesi20 Mart 2018
İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacakİki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacak16 Mart 2018