Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın başlıyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın başlıyor
ISPARTA 0
böcüzade

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın başlıyor

Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor.

 

2017'de, kiraladığı konuttan 3 bin 900 TL'nin, iş yerinden ise 30 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 26 Mart'a kadar beyan vermek zorunda.

Türkiye genelinde yüz binlerce hatta milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi yarın başlayacak. Her yıl 1 Mart'ta başlayıp 25 Mart'ta sona eren beyan dönemi, 25 Mart resmi tatile denk geldiği için bu günü takip eden ilk iş günü olan 26 Mart'ta sona erecek.

Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2017 dönemi için istisna oranlar konutta 3 bin 900 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olarak belirlendi.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebilecek. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine de beyanname verilebilecek.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak.

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

"Beyan vermeyen cezayla karşılaşır"

Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak, Maliye Bakanlığı'nın tapu, elektrik, doğalgaz, su abonelikleri ile banka, PTT, sigorta gibi kurumlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kimlerin kira geliri elde ettiğini kolayca tespit ettiğini belirterek, bu dönemde beyan yapmanın önemine değindi.

Kolçak, "Kira gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlış beyan verenler istisna oranından faydalanamadıkları gibi, kendilerine usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. Usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ile karşılaşmamak için kira geliri elde edenlerin dönem içerisinde beyanlarını vermesi önemlidir." dedi.

Hatice Kolçak, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binalarda oturan hak sahiplerine müteahhit ya da ilgili bakanlık tarafından ödenen kira ödemelerinin herhangi bir sözleşmeye dayanmadığı için kiralama işlemi sayılmadığını vurguladı.

Anne, baba, çocuk, kardeş, büyük anne, büyük babaya bedelsiz verilen konutlar için kira beyanı verilmeyeceğini ifade eden Kolçak, şu uyarıda bulundu:

"Ancak bu uygulama bir adet konutla sınırlıdır. Bir konuttan fazla aynı kişiye konut tahsis edilmesi durumunda emsal bedel uygulaması yapılması gerekiyor. Bu da konutun emlak vergi değerinin yüzde 5’ine denk geliyor. Hala, teyze, amca gibi akrabalara verilen bedelsiz konutlar için emsal kira uygulaması yapılması gerekiyor."

"İstisna tutarın altındakilerin beyanname vermesine gerek yok"

Kolçak, kira gelirlerinin vergilendirilmesi için ev veya iş yerinin kirasının nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerektiğini belirterek, kiranın TL, döviz veya çek olarak alınmasının nakden tahsil edilmesi manasına geldiğini bildirdi.

Kiraların geçmiş yıllara ait de olsa tahsil edildiği senenin geliri olarak dikkate alınacağını dile getiren Kolçak, "Gelecek yıllara ilişkin peşin tahsil edilen kira bedelleri ise ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir." diye konuştu.

Kolçak, geçen yıl için istisna tutarın konutta 3 bin 900 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olduğunu anımsatarak, bu rakamların altında kira geliri elde edenlerin vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek olmadığını vurguladı.

Kira gelirlerini söz konusu dönemde beyan etmeyenlerin veya eksik beyan edenlerin istisna tutarlardan yararlanamayacağını vurgulayan Kolçak, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, idarece bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilecek olup, vergi ziyaı cezası kesilmeden yalnızca bir kat usulsüzlük cezası ve pişmanlık zammı öder. Konut ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır."

Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yürürlüğe girdi! Kredi kartı ile ödenebilecek
Şehir Planlama Öğrencileri “Engelsiz Eğirdir”i tasarladı
Sigarada ikinci dalga: Artık bu şekilde satılacak!
Kredi kartı sahipleri dikkat! 40 lira artacak
Isparta'da Çeşme hırsızı yakalandı
ISPARTA'İÇİN ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI
Devlet harekete geçti! İşsize 10 bin TL
Isparta’da eski eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
​Pancar Kooperatifi Şeker Fabrikasına talip oldu
ISPARTA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ LODOS
Staj yapan anneye erken emeklilik
İşte KDV düzenlemesinin ayrıntıları
Başbakan'dan flaş asgari ücret açıklaması
ISPARTALI ÇİFTÇİLERE MÜJDE! ÖDEMELER BAŞLADI
ISPARTA'DA FELÇLİ HASTA 50 DAKİKADA TEDAVİ EDİLDİ
Hayırsever emekli hakime bağış plaketi
Isparta’da ev ve süs hayvanları satanlara eğitim
Tartıştığı öz oğlunu av tüfeğiyle vurdu
Maaşa devlet garantisi
Eğirdir’de erik fidanı dağıtıldı
Isparta’ya KOSGEB 2016 İnovatif Girişimci Ödülleri’nde finalistlik getiren sabun
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsin sattı
Taşeron işçi sınavları başladı
Devletten herkese destek!5 bin 50 TL alabilirsiniz
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor...
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!
Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
Yerin metrelerce altında, bambaşka bir dünya!Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı
ISPARTA ÇOCUK GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çanak antene sonÇanak antene son23 Şubat 2018
Şehir hastanelerinin ilk suda doğan bebeği Mahir bebek olduŞehir hastanelerinin ilk suda doğan bebeği Mahir bebek oldu22 Şubat 2018
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK GİYİM VE ARAÇ GEREÇ MAĞAZASI MİNİÇOISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK GİYİM VE ARAÇ GEREÇ MAĞAZASI MİNİÇO22 Şubat 2018
Isparta’da 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu Isparta’da 14 yaşındaki çocuk ölü bulundu 25 Şubat 2018
Isparta'da 2017 yılında bebeklere en çok bu isimler verildiIsparta'da 2017 yılında bebeklere en çok bu isimler verildi23 Şubat 2018
Asgari ücretle çalışan işçilere müjdeAsgari ücretle çalışan işçilere müjde26 Şubat 2018
​Pancar Kooperatifi Şeker Fabrikasına talip oldu​Pancar Kooperatifi Şeker Fabrikasına talip oldu27 Şubat 2018
Bu tarihe dikkat! Erken emeklilik fırsatları....Bu tarihe dikkat! Erken emeklilik fırsatları....25 Şubat 2018
Borcunu öde emekli olBorcunu öde emekli ol22 Şubat 2018
Torba yasa tasarısı komisyondan geçtiTorba yasa tasarısı komisyondan geçti24 Şubat 2018
Türkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacakTürkiye'de kuruluyor! Dokunulmaz olacak21 Şubat 2018
Binlerce kişiye emeklilik müjdesi! İmzalar atıldıBinlerce kişiye emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı23 Şubat 2018
ISPARTA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ LODOSISPARTA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ LODOS27 Şubat 2018
Taşeron işçi sınavları başladıTaşeron işçi sınavları başladı27 Şubat 2018
Dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilirDikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir22 Şubat 2018
14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi intihar çıktı 14 yaşındaki çocuğun ölüm sebebi intihar çıktı 26 Şubat 2018
İşten çıkarılan hamile kadına ayrımcılık tazminatıİşten çıkarılan hamile kadına ayrımcılık tazminatı24 Şubat 2018
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsin sattıBu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsin sattı27 Şubat 2018
8-10 lira alınıyordu! İndirim geldi8-10 lira alınıyordu! İndirim geldi24 Şubat 2018
ISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK VE BEBEK GİYİM MAĞAZASI MİNİÇO AÇILDIISPARTA'NIN EN BÜYÜK ÇOCUK VE BEBEK GİYİM MAĞAZASI MİNİÇO AÇILDI24 Şubat 2018