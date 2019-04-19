Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü olarak Kovada Gölü Milli Parkı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 2 hafta sürecek olan “Milli Park İle Randevum Var” etkinliği Atabey İmam Hatip Ortaokulu 5,6,7. sınıf öğrenci ve öğretmenlerinin katılımıyla başladı!Etkinlik boyunca Milli Parkın kısa tanıtımı, biyoçeşitlilik ve tabiat sevgisi hakkında bilgilendirme, ziyaretçi tanıtım merkezinde bulunan tahnitlerin tanıtımı ve interaktif oyunlar, tabiat yürüyüşü, botanik tur güzergâhlarında bulunan türler hakkında bilgilendirme, kuş gözlemleme gibi faaliyetler yapıldı.Etkinlik sonlandırılırken öğrencilerimize faaliyetler hakkında değerlendirme anketleri yaptırılıp kendilerine katılımcı sertifikaları takdim edildi.DKMP 6.Bölge Burdur