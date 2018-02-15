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Milletin çocukları Komandolarla buluştu

Milletin çocukları Komandolarla buluştu
ISPARTA 0
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  - Milletin çocukları Komandolarla buluştu

- Aile ve Sosyal Politikalar (ASP)  Gençlik ve Spor Kulübü Isparta Şube Başkanlığı ile ASP İl Müdürlüğü Koordinasyonunda, 12-16 Şubat tarihlerinde  “Milletin Çocukları 15 Temmuz Ruhunu Yaşatacak” sloganıyla düzenlenen Kayak Eğitim Kampı ve Şampiyonasına katılan öğrenciler Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi’ni de ziyaret ettiler.  
  15 Temmuz gecesi yaşanan hain ve alçak darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu milli mücadele ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak ve toplumsal farkındalığı yükseltmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü koordinasyonunda, ‘Milletin Çocukları 15 Temmuz Ruhunu Yaşatacak’ sloganıyla düzenlenen kayak projesi başladı.  Kayak Eğitimine olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilmesinden dolayı öğrenciler komandoların merkezi olarak bilinen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nı ziyaret ettiler. Öğrenciler; burada Şehit P. Yzb. Barış Yurtseven Konferans Salonunda TSK ve Eğirdir Dağ Komando Okulu'nu anlatan tanıtım filmini izlediler.

  Öğrencileri karşılayan P. Yrb. Süleyman Yürekli öğrencilere; "Sizleri okulumuzda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Hepiniz okulumuza hoşgeldiniz." diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.
  Tanıtım filminin izlenilmesinin ardından bir konuşma yapan Eğirdir Dağ Komando Okulu Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu ise "Bizler sizlerin geleceği için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Sizler de çok çalışın ki bu ülkeye iyi hizmetler edin, gelecek çocuklarımıza güzel emanetler bırakın" diye konuştu.
  Eğirdir Dağ Komando Okulu Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu ise Okulun  1926 yılından bugüne TSK'ya hizmet verdiğini söyledi.  Okulda komandolar, askerler, savaşçı askerler yetiştirildiğini söyleyen Köroğlu, " Bizler bu hizmeti, bu görevi hiçbir karşılık beklemeksizin vatan sevgisiyle yapıyoruz. Sizlere güzel bir vatan, yaşanacak bir toprak bırakmak için çalışıyoruz. Tek bir gaye var; Sizler daha iyi bir Türkiye'de yaşayın, daha iyi şartlarda, daha mutlu yaşayın. Gönlünüz ferah olsun. Bu ülke bizler var olduğumuz sürece hiçbir şekilde zarar göremez. Kötü düşüncesi olan kişiler asla ve asla başarılı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz şu anda Suriye'de Zeytin Dalı Harekatını yürütüyor. Abileriniz 26 gündür bu harekatın içerisindeler. TSK Dünyanın en güçlü ordularından birisi. Sizler çok çalışın. Bu ülkeyi çok sevin. Bu ülkeye gönülden hizmet edin" diye konuştu.
  Eğirdir Dağ Komando Okulu Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu, konuşmasının ardından çocukların sorularını cevaplandırdı. Tören Afrin'deki Mehmetçiğe selam gönderilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

  Çocuklardan Komutana plaket
  Eğitime katılan öğrencileri temsilen iki öğrenci konferans salonundaki programın ardından Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir'i  de ziyaret ettiler.
  Öğrenciler Hiranur Kaya ve Batuhan Varol, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir'e günün anısına plaket takdim ettiler. Tuğg.  Bozdemir de öğrencilere bir plaket verdi.
  Kayak Şampiyonasına Isparta, Kayseri, Van, Samsun, Yozgat, Düzce, Çankırı, Bitlis, Ağrı, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, Sivas, Muş illerini kapsayan toplam 15 ilden yaklaşık 100 öğrenci katılıyor.

  ISPARTA (İHA) 









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