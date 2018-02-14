Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve belediye meclisi üyelerini kabul eti.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve MHP’li belediye meclisi üyeleri, MHP’nin Salı günü mecliste düzenlenen gurup toplantısına katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki konuşmalarını dinleyen Isparta heyeti ardından genel merkez ziyaretinde bulundu.Gurup toplantısının ardından Meclisten ayrılan Başkan Günaydın ve beraberindekiler MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından kabul edildi. Ziyarette Isparta Belediyesinin yaptığı yatırımlar, devam eden ve projelendirilen çalışmalar ele alındı. Başkan Günaydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Günaydın, “Genel Başkanım Isparta’ya hizmet için çalışıyoruz. Isparta’mız için meclis üyelerimiz ile birlikte büyük yatırımlara imza atmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Isparta’ya her geldiğinde, bir önceki geldiğine göre şehirde farklılıklar gördüğünü söyledi. Isparta’nın sosyal, kültürel ve şehirleşmesi açısında gösterdiği değişikliklerden dolayı memnuniyetini ifade eden Devlet Bahçeli, “Birliktelik içerisinde çalışmalarınızı devam ettirin. Isparta’da güzel hizmetler var. Allah yolunuzu açık etsin” dedi.Başkan Günaydın ve beraberindekiler daha sonra MHP Genel Merkezinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Günaydın ziyaretlerde 2-11 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2.Kitap Fuarı ile 11-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Gül Festivali ve Fuarına davet etti.ISPARTA (İHA)