- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Merkez İlçe Başkanı Akif Çapraz, “Siyasi partiler elbette belediyelere talip olacak, aday çıkaracaklar ama bu durum Cumhur İttifakı’nı zedeleyecek noktaya gelmemeli” dedi.MHP Merkez İlçe Başkanı Akif Çapraz, “Bu milli birlik platformunun devam ettiği yerde son zamanlarda AK Parti'nin İl Başkanlığı’ndan Merkez İlçeye ve Milletvekillerine kadar farklı farklı açıklamalarla karşı karşıya kaldık. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli Bey ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülke menfaatleri doğrultusunda ülkenin geleceği açısından bir birliktelik sergileyip bu seçimlere Cumhur İttifakıyla girmeyi öngördüler. Cumhur İttifakının içeriğine, birlikteliğine anlamına zarar verecek açıklamalardan kaçındılar” dedi.MHP Merkez İlçe Başkanı Akif Çapraz, "Cumhur ittifakı içinde bulunan partilerin aynı masada Isparta menfaatleri noktasında birleşmesinde fayda vardır. Yoksa bizim de söyleyecek çok sözümüz var" dedi.MHP Merkez İlçe Başkanı Akif Çapraz, AK Parti kanadından son dönemde, özellikle kötü koku sorunu üzerinden belediyeye yönelik gelen eleştirilerin ardından basın toplantısı düzenlendi.Başkan Çapraz, yaptığı açıklamada genelde sürdürülen Cumhur İttifakı’nın, Isparta yerelinde de devam ettirilmesi gerektiğini ve yerel iktidar kurmaylarının ittifak ruhuna zara verecek açıklamalardan uzak durmalarını istedi.Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Çapraz sürecin halen daha devam ettiğini belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimi ile başlayan süreç MHP ve AK Parti'nin Yenikapı ruhu ile birlikte hareket etmesi, referandumla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genele seçimlerinde Cumhur ittifakı içinde seçimlere girerek başarılı bir sonuç elde etmesi ile sonuçlandı. Isparta açısından Cumhur ittifakı başarılı bir sonuç elde etmiş olsa da MHP ne yazık ki milletvekili çıkaramadı. MHP olarak biz bu gerekçeleri araştırdık araştırmalarımıza devam ediyoruz. Cumhur ittifakı sürecinde 24 Haziran seçimlerinde vatandaşımıza hemşehrilerimize bu ülkenin menfaatleri doğrultusunda adayımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bu şekilde Isparta’mızın Cumhur ittifakı ile daha güçlü şekilde uygun şartlarda daha iyi yatırımlar alması gerektiğini söyledik. Bu milli birlik platformunun devam ettiği yerde son zamanlarda AK Parti'nin İl Başkanlığı’ndan merkez ilçeye ve milletvekillerine kadar farklı farklı açıklamalarla karşı karşıya kaldık. Bilge liderimiz Devlet Bahçeli Bey ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülke menfaatleri doğrultusunda ülkenin geleceği açısından bir birliktelik sergileyip bu seçimlere Cumhur İttifakıyla girmeyi öngördüler. Cumhur İttifakının içeriğine, birlikteliğine anlamına zarar verecek açıklamalardan kaçındılar” dedi.Isparta'da son günlerde yerel gündemi meşgul eden koku sorunu ile karşı karşıya olunduğunu anımsatan Başkan Çapraz, “Bu aslında güncel bir sorun değil. Konunun yerel seçimlere odaklanmasıyla Cumhur ittifakına zarar vereceği yönünde düşüncelerimiz vardır. Bu konuda 1 yıl önce Valimiz, Deri OSB'den yayılan kötü kokuyla ilgili OSB yönetimi, Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve Özel İdare Genel Sekreteri ile toplantı yaparak bu sorunun Isparta gündeminden çıkması gerektiğini söylemiştir. AK Parti Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de, Halıkent Mahallesi’ndeki toplantıda bu kokuyla ilgili kredi sorunun aşıldığını BAKA ile Deri OSB arasında sözleşme imzalandığını, bu sözleşme üzerine Deri OSB arıtmasının üstünün kapatılarak kötü kokudan kurtulanacağını söylemiştir. Bunun üzerine Isparta Belediyesi zorunlu açıklama yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetkilendirilmiş bir kuruluştan aldığı bilimsel verilerle konuya açıklık getirmiştir. Belediye, talep edilmesi halinde ayni ve nakdi yardıma hazır olduğunu belirterek, siyaset değil çözüm üretme noktasına gitmiştir" şeklinde konuştu.Milliyetçi Hareket Partisi olarak Isparta'daki bu süreçte, sorunlara çözüm üretme noktasında hareket edilmesi gerektiğini ileten Çapraz, "Teşvik probleminden Dereboğazı duble yolundan, bitmeyen Eğirdir yolundan, bunların hepsinin sorun değil çözüm üretme noktasında olduğunu görüyor ve Cumhur İttifakı’na uygun şekilde AK Parti yetkililerinin de bu konuda daha hassas davranmaları gerektiğini düşünüyorum. MHP, 22 belediyenin 22'sini de alabilecek güce ve kudrete sahiptir. Bunu da yakın zamanda göreceksiniz. Ama kimse bu noktada, bu süreçte MHP'nin Isparta'da güçsüz ve yalnız olduğunu düşünmemelidir. Nasıl 2 lider bir araya gelip, Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili aynı masada çözüm üretebiliyorsa, Cumhur ittifakı içinde bulunan partilerin de aynı masada Isparta menfaatleri noktasında birleşmesinde fayda vardır. Yoksa, bizim de söyleyecek çok sözümüz vardır. Daha hassas, daha dikkatli davranmak, Isparta menfaatleri açısından daha doğru olacaktır. Isparta'da MHP'nin 7 belediyesi vardır. Kamuoyu, AK Parti'nin de MHP'nin de belediyecilik anlayışını görmüştür. Burada halkımızın teveccühü ortadır" diye konuştu.Isparta’da İsa Yalçın'ın istifasıyla boşalan MHP'nin il başkanlığı koltuğuna kimin ve ne zaman görevlendirileceği yönündeki soruyu da yanıtsız bırakmayan Merkez İlçe Çapraz, "MHP teşkilatları görevinin başındadır. İsa Yalçın, uzun yıllar MHP il başkanlığında çeşitli kademelerde görev yapmış başarılı çalışmalar sürdürmüştür. Seçim sonuçlarından sonra Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in takdirleriyle, ikisinin görüşmesi sonucu bir karar almıştır. Bu kararı da, kendisi açıklamasında net bir şekilde göstermiştir. Yalçın, halen daha partimize hizmet etmeye devam etmektedir. MHP'nin tüm kadroları görevlerini başındadır. Teşkilatlar görevini yapmakta, herkes seçim hazırlıklarını sürdürmektedir. İl Başkanlığı konusunda Genel Başkanımız bu noktada bir tasarruf kullanacaktır. Bu tasarruf kullanıldığında sizlerin de en kısa sürede haberi olacaktır. MHP güçlü ve 50 yıllık siyasi geçmişi olan bir partidir. İl Başkanlığı makamının boş olmasından dolayı kimse MHP'nin bulunduğu bir yerde, özellikle Isparta gibi bir yerde MHP'nin yok olduğunu, zaafa düştüğünü düşünmesin. MHP'nin her bir kadrosu hem bir nefer, hem bir liderdir" ifadelerini kullandı.Yöneltilen sorular üzerine Isparta Belediyesi Belediye Başkanı'nın bağımsız bir belediye başkanı olmadığını hatırlatan Çapraz, "MHP'nin görevde bulunan bir belediye başkanıdır. Isparta halkının 3 dönemdir seçtiği bir belediye başkanıdır. Bizim için isimler önemli değildir. Hiç bir isim teşkilatın üzerinde de değildir. Ama yapılan eleştiriler MHP'nin kurumlarını zedeleyecek noktada olamaz. Buna asla müsaade etmeyiz. Eleştirilerin olduğu yerde başarı vardır. Eleştirilebilir ama çözüm odaklı bir eleştiri olduğunda başarıya ulaşılacaktır. Bizim için siyaset yıpratma değil toplumun sorunlarına çözüm üretme sanatıdır. Toplum sorunlarına çözüm üretme noktasında; kökü koku sorununda iktidar partisinin ilçe başkanı Isparta Belediyesi’nin arıtmasından kaynaklandığını, il başkanı önce böyle söylüyor daha sora Deri OSB’den kaynaklandığın söylüyor. Farklı farklı tutarsız açıklamalar var. Isparta Belediyesini kazanmak isteyebilirler; sonuçta siyasi partiler elbette belediyelere talip olacak, aday çıkaracaklar ama bu durum Cumhur İttifakı’nı zedeleyecek noktaya gelmemeli. Önümüzdeki günlerde neler olabileceğini bilmiyoruz, belki seçimlerde farklı bir formül çıkacaktır, bunları bilemiyoruz. Onun için daha hassas davranmak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.İHA