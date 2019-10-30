TAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTA































































Uzmanlar hafta'da en az 3 defa balık yemeyi öneriyor.Mevsimlik taze balıklar ve balık çeşitleri Isparta'da Gözde Balık tezgahlarında yerini aldı.Tazelik,lezzet ve protein bakımından zengin balık çeşitleri için adres;6 Mart Atatürk caddesi