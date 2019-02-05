METEOROLOJİK UYARI

(Isparta İl Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına)



Isparta il genelinde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, Çarşamba öğle saatlerine kadar doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 Km/saat, zaman zaman 90 Km/saat) şeklînde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğatgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ