METEOROLOJİK UYARI

(FIRTINAYA DİKKAT)



Isparta genelinde; Perşembe günü öğle saatleriyle Cuma sabah saatleri arasında rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (50-75, Toros çevrelerinde ise yer yer 100 km/saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ