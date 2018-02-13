- Meteoroloji’den Isparta için kuvvetli lodos uyarısı



Meteoroloji, Isparta ve çevresi için lodos uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Isparta ve çevresi için Çarşamba (yarın) günü rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden saatti 40-60 kilometre hızında eseceği belirtildi. Rüzgarın Isparta ve çevre bölgelerde yer yer ve zaman zaman saatte 50-75 kilometre hızına ulaşabileceğinin tahmin edildiği açıklamada, vatandaşların çatı uçması - ağaç veya direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.



ISPARTA (İHA)

