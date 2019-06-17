Merhum 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Mezarı Başında Anıldı

Merhum 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 4. yılında anıt mezarı başında anıldı. Atabey ilçesi İslamköy'de Çalca Tepe'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, eski bakan ve milletvekilleri, merhum 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.Yapımı tamamlanan Merhum 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in güllerle donatılan anıt mezarında alana gül suyu serpilirken, tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından da dua edilmesiyle başladı.Törende; merhum 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından tören sona erdi.