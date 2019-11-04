Memurlar için enflasyon zammı oluştu

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayında enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu. İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmesi durumunda memurlar aşılan miktarda enflasyon farkı alacaktı. Memurlar için şu anda yüzde 0,30 enflasyon farkı oluşmuş durumda



TÜİK verilerine göre, 2019 Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,36, Ağustos ayında yüzde 0,86, Eylül ayında yüzde 0,99, Ekim ayında da yüzde 2 arttı. 4 aylık enflasyon yüzde 5,30 oldu.



Memurlar, 2019'un ilk yarısında yüzde 4 zam, yüzde %1,01 oranında da enflasyon farkı almıştı.

Memurlar, 2019'un ikinci yarısında da yüzde 5 zam aldı. 4 aylık enflasyon toplamda yüzde 5,30 oldu.



İkinci 6 aylık enflasyon yüzde 5'i geçmiş durumunda, şuan itibariyle memurlar için yüzde 0,30 enflasyon farkı oluştu. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak enflasyon rakamları memurların, enflasyon farkını netleştirecek.

