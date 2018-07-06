Memura farklı ödeme

SSK, Bağ-Kur emeklileri ayın 16'sından itibaren yeni maaşlarını almaya başlayacak. Memur emeklilerine ise zam farkı ödenecek. Yüzde 8.67 zamla oluşan fark önümüzdeki günlerde yatırılacak.



Yaklaşık 12 milyon emekli Temmuz ayı zamlarını ceplerine koymak için gün sayıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı maaşlarını ayın 16'sı ile 28'i arasında hesaplarında görecek. Memur emeklilerine ise zam farkı ödenecek.



SGK AÇIKLAYACAK

Memur emeklilerinin, memurlarla birlikte yüzde 3.5 olarak belirlenen Temmuz zammı, yüzde 5.17 enflasyon farkıyla büyüdü. Memur emeklisinin Temmuz artışı yüzde 3.5 + yüzde 5.17'ye ulaştı. Buna göre 8'in 1'inden 25 yıl üzerinden emekli olan polis memurunun maaşı 2 bin 9 lira 71 kuruştan 2 bin 183 lira 95 kuruşa yükseldi.



1'in 4'ünden 25 yıldan emekli olan öğretmenin maaşı ise 2 bin 432 lira 35 kuruştan 2 bin 643 lira 23 kuruşa çıktı. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşlarını alan memur emeklileri, aylıklarını zamsız aldı. Memur emeklileri, yüzde 3.5 + yüzde 5.17'nin getirdiği farkı sonradan alacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) açıklayacağı tarihte, memur emeklilerinin 1 aylık zam farkları hesaplarına yatırılacak.



ARTIŞ CEPTE

SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylık alma günlerinde artırılmış maaşlarını ceplerine koyacak. Haziran'da eline maaş olarak 2 bin lira geçen SSK ve Bağ-Kur emeklisi, bu aydan itibaren 2 bin 183 lira 40 kuruşa lmaya başlayacak. 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 729 lira 25 kuruşa3, bin lira olan maaş da 3 bin 275 lira 10 kuruşa yükselecek.