Memura 3 zam birden

Temmuz’da memurlara 3’lü artış var. Yüzde 3.5 zamma ilaveten yüzde 1.5 enflasyon farkı görünürken, 2 çocuklu memurun aile yardımı da 357 liraya çıkacak



Memurlara Temmuz'da 3 zam göründü. Yüzde 3.5 toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı da ortaya çıkarken, her ay ödenen aile yardımı da artacak. Memurların Temmuz zammı geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmişti. Ayrıca bu yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verileceği de karara bağlanmıştı. Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 4.79 çıktı. Yani şimdiden memurlara yüzde 0.69'luk fark çıktı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 5.5 çıkarsa, memurların enflasyon farkı yüzde 1.5'e yükselecek. Bu Bu durumda memurlar Temmuz'da yüzde 3.5 zam + yüzde 1.5 enflasyon farkı alacak. Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı da artacak. Temmuz zammı yüzde 5 çıkarsa, eş yardımı 231,64 liradan 243,22 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liradan 57 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liradan 28,50 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olana aylık 340,20 lira yerine 357,22 lira ödenecek.