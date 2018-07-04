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Memur ve memur emeklisinin maaş hesaplama yöntemi

Memur ve memur emeklisinin maaş hesaplama yöntemi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Memur ve memur emeklisinin maaş hesaplama yöntemi
Milyonlarca emekli temmuz ayında açıklanan Haziran enflasyon oranlarıyla birlikte maaşlarındaki ek zam oranlarını öğrendi. Açıklanan zam oranlarıyla birlikte, 2018 yılı memur ve memur emeklisi maaş hesaplamaları büyük merak konusu oldu.

Milyonlarca emekli temmuz ayında açıklanan Haziran enflasyon oranlarıyla birlikte maaşlarındaki ek zam oranlarını öğrendi. Açıklanan zam oranlarıyla birlikte, 2018 yılı memur ve memur emeklisi maaş hesaplamaları büyük merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artışı enflasyon belirleyecekken, memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle karara bağlanacak.

Emekli maaş hesaplama

e-Devlet sistemi birçok devlet kamu işlemlerinizi yapabileceğiniz güvenli bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Emeklilik sorgulama işlemlerini de bu platform üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz.

E-Devlet şifresi ile emekli maaş sorgulama işlemi her üç kurum için de farklı sistem üzerinden yapılmaktadır. Bunun için yazının devamında bağlı olduğunuz kurumu seçiniz. Açılan ekranda resimde göstermiş olduğumuz “Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna tıklayınız. Kimliğinizi doğrulayıp işleminize devam etmek için T.C. kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi giriniz. Girmiş olduğunuz bilgilerden emin olduktan sonra “Sisteme Giriş Yap” butonuna tıklayınız. E-Devlet sistemi üzerinden farklı adresler ile kurumunuzun emekli maaş sorgulama işleminizi tamamlamış bulunmaktasınız.
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Memur maaşı belli oldu

Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, enflasyon farkıyla birlikte en düşük memur maaşının 3 bin 133 liraya,en düşük memur emekli aylığının ise 2 bin 149 lirayayükseldiği ifade edildi.

Emekli aylıklarına yüzde 9,17 zam

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelir ve aylıkları bu yılın temmuz-aralık döneminde yüzde 9,17 artırılacak.

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamada, kanun gereği emekli gelir ve aylıklarının her yılın ocak ve temmuz aylarında geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre TÜİK'in açıkladığı en son temel yıllık tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılacağı anımsatıldı.

Memur emeklilerine yüzde 8,65 zam

TÜİK'in 2018 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranını yüzde 9,17 olarak açıkladığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (SSK) ve (b) (Bağ-Kur) bentleri kapsamındaki gelir ve aylıklar, 2018/Temmuz-Aralık ödeme döneminde yüzde 9,17 oranında artırılarak ödenecektir. Diğer taraftan, 4. Dönem Toplu Sözleşme ile 2018 yılında memur emekli aylıklarına etki eden hem aylık katsayısının hem de taban aylık katsayısının ikinci altı aylık dönemde yüzde 3,5 oranında artırılması öngörülmüştür. 4/1-c kapsamındaki memur emekli aylıklarına 2018 yılı temmuz-aralık dönemi için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8,65 oranında artış yapılacaktır."

BES'ten emekli olanların sayısı bir yılda 20 bini aştı

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) emekli olan katılımcıların sayısı son bir yıllık dönemde yüzde 39 artarak 21 bin 223'e ulaştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başladı ve 15. yılını doldurmaya doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından BES ve OKS olarak iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

BES'ten emekli olanların sayısı 76 bini aştı

EGM'nin internet sitesindeki 15 Haziran verilerinden derlenen bilgilere göre, BES'in katılımcı sayısı 6 milyon 979 bine ulaşırken geçen senenin aynı dönemine göre katılımcı sayısı yaklaşık yüzde 2,5 arttı.

BES'teki katılımcıların fon tutarı 70 milyar 981 milyon liraya çıkarken, bu tutar bir yıl öncesine göre yüzde 18 artış gösterdi. BES'e devlet katkısı da 9 milyar 943 milyon lirayı buldu. Geçen yılın aynı döneminde 8 milyar 728 milyon lira olan devlet katkısı yüzde 14 artış gösterdi.

Katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 80 milyar 924 milyon lirayı buldu.

BES'ten emekli olan katılımcı sayısı ise 15 Haziran itibarıyla 76 bin 102'ye ulaşırken, bir yıl öncesinde 54 bin 879 olan emekli katılımcı sayısında yüzde 39 artış görüldü. Böylelikle son bir yılda BES'ten emekli olanların sayısı 21 bin 223 oldu.

En fazla katılım 2 milyon kişi ile İstanbul'dan

BES'te en fazla katılımcının yerleşik olduğu şehir 2 milyon ile İstanbul, 634 bin ile Ankara ve 481 bin ile İzmir oldu. Bu illeri, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, İçel, Muğla ve Konya izledi.

BES katılımcılarının eğitim durumuna bakıldığında yüzde 87'sinin üniversite ve üzeri, yüzde 6,6'sının lise ve dengi, yüzde 6,4'ünün ise meslek yüksek okulundan mezun olduğu görülüyor.

BES katılımcılarından orta yaşta olanların katılımları daha fazlayken, 25 yaş altındakiler ve 56 yaş üstündekilerin katılımının daha az olduğu görülüyor. BES'e 25 yaş altındakiler yüzde 5,45, 25-34 yaş aralığındakiler yüzde 27,03, 35 ile 44 yaş aralığında olanlar yüzde 33,80, 45 ile 55 yaş aralığındakiler yüzde 24,05 ve 56 yaş üstündekiler yüzde 9,66 olarak katılım yaptı.

10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz'da BES'li olacak

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı.

Kademeli geçişte mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel sektör de 1 Ocak 2018'de sisteme giriş yaptı. 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'den, 5-10 çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.

4 milyon otomatik katılımcıdan 3 milyar liralık tasarruf

Otomatik katılım temel göstergelerine göre, 2017'nin başından itibaren otomatik olarak BES'e dahil olup 15 Haziran itibarıyla sistemde bulunanların sayısı 4 milyon 141 bin olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde çalışanların fon tutarı 3 milyar liraya dayandı.
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