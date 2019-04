Memur ve emekliye 730 TL ek zam gelecek

3600 ek gösterge bekleyen yüz binlerce memur ve emeklinin gözü Meclis'te. Mayıs ortasına yetiştirilmesi planlanan düzenleme, maaşları 642 ila 730 TL, ikramiyeleri ise 21 bin ila 29 bin lira artıracak.Meclis'in açılmasıyla birlikte milyonlarca memurun beklediği ek gösterge sorunu da çözülüyor. Ek göstergenin 3600'e çıkması ile memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri de artacak. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan,diyerek, müjdeyi verdi. Yeni düzenleme mayıs ayının ortasına kadar yapılacak.Dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Buna göre de 1.2 milyon öğretmen, 280 bin polis, 115 bin hemşire ve 125 bin din görevlisi olmak üzere; 1.6 milyon memur, düzenlemeden yararlanacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni göstergeyle kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.Ek gösterge memurların çalışırken aldıkları maaşları artırıyor. Ancak, ek göstergenin esas faydası emekli ikramiyesi ve emekli aylığında görülüyor. Ek göstergenin 3600'e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan kapsamdaki memurların emekli aylığı 642 TL ile 730 TL arasında artacak. Emekli aylığındaki artıştan, daha önce emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacak kişiler yararlanacak.3600 ek gösterge emekli ikramiyesinde ise 25 yıl hizmeti bulunan memurlar için 20 bin 600 lira ile 28 bin 800 lira arasında artış anlamına geliyor. İkramiye tutarı, her hizmet yılı için 824 lira ile bin 152 lira arasında artıyor. Dolayısıyla hizmet süresi arttıkça ikramiye farkı da artıyor.emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor, geriye dönük ödeme yapılmıyor. Bu nedenle, 3600 ek gösterge kapsamında olup da emekliliği hak etmiş kişiler, daha yüksek ikramiye alabilmek için yasa çıkmadan emeklilik dilekçesi vermek istemiyor.Not: Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanlar için hesaplanmıştır. Net aylıklara, yüzde 4 oranındaki "ek ödeme" dahildir.Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, şu an memurların yüzde 25'inin ek göstergeden yararlanmakta olduğunu vurguladı. Tonbul, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin 3600 ek göstergeye kavuşmasıyla bu oranın yüzde 60-65'e çıkacağını, kapsamın genişletilmesi yönündeki talepleri dikkate alındığında ise tüm memurların yüzde 70'inin ek göstergeye tabi hale geleceğini ifade etti. Tonbul, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre şu an 180 bin öğretmenin emekliliği hak etmiş durumda olduğunu belirtti. Tonbul, Türkiye'de yılda ortalama 50 bin memurun emekli olduğunu, 3600 ek gösterge yasasının çıkması halinde, bir anda bu rakamın 5-6 katı memurun emekli olabileceğini, bunun da 250 bin potansiyel emekli anlamına geldiğini kaydetti.