Memur - Sen açıkladı: Anlaşma sağlanamadı

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamıştır" dedi.



1 Ağustos'ta başlayan 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri mütabakatsızlıkla sonuçlandı. Toplu Sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında anlaşma sağlanamadı.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı tek cümlelik bir açıklama ile görüşmelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını duyurdu.



GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Memur-Sen'in görüşmeler ile ilgili gün içerisinde açıklama yapması bekleniyor.



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